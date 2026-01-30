Второй авианосец США нового поколения ушел на ходовые испытания

CVN-79 "Джон Ф. Кеннеди", второй авианосец нового поколения класса "Джеральд Р. Форд", предназначенный для ВМС США, покинул в среду, 28 января, верфь Newport News Shipbuilding (входит в состав Huntington Ingalls Industries) и направился на первый этап ходовых испытаний. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что передача корабля американскому флоту сейчас планируется на март 2027 года, а официальный ввод в строй – на вторую половину того же года. Таким образом срок поставки авианосца оказался отложен на два года, ведь первоначально это планировалось на 2025 год.

Авианосец "Джон Ф. Кеннеди", США Википедия

Как уточняет Naval News со ссылкой на бюджетные документы, задержка вызвана необходимостью завершения работ по сертификации усовершенствованных систем аэрофинишеров и по модернизации оружейных лифтов. Из-за возникшего временного разрыва наступит момент, когда в распоряжении флота Соединенных Штатов останется только десять атомных авианосцев, поскольку головной авианосец CVN-68 "Нимиц" выведут из эксплуатации после завершения последнего похода, начавшегося в 2025 году.

CVN-79 – второй корабль, названный в честь покойного президента Джона Ф. Кеннеди; первым был авианосец CV-67 класса "Китти Хок" с неатомной силовой установкой, который находился в строю до 2007 года.

Напомним, что первый авианосец нового поколения "Джеральд Р. Форд" официально ввели в строй еще в 2017 году. На верфи в Ньюпорт-Ньюс строятся еще два таких корабля, CVN-80 "Энтерпрайз" и CVN-81 "Дорис Миллер".

Хотя, как предполагается, между вводом в строй CVN-78 и CVN-79 пройдет десять лет (2017 и 2027 годы), поставка третьего авианосца "Энтерпрайз" планируется примерно через 3,5 года после "Джона Ф. Кеннеди".

CVN-79 станет первым авианосцем класса "Джеральд Р. Форд", оснащенным новейшей радиолокационной станцией AN/SPY-6(V)3 от компании RTX. Такие уже начали устанавливать на американских эсминцах класса "Арли Бёрк". Они составляются из модульных радиолокационных блоков, что позволяет регулировать размер и мощность в соответствии с требованиями конкретного класса кораблей.

Напомним, что главная инновация на авианосцах класса "Джеральд Р. Форд" – применение электромагнитных катапульт EMALS, которые позволяют выполнять около 160 вылетов в день с пиковыми нагрузками до 220 вылетов.

Длина летной палубы авианосцев класса "Джеральд Р. Форд" – 333 метра, максимальная ширина – 78 метров. Оснащенные двумя ядерными реакторами они могут развивать скорость свыше 30 узлов. Экипаж – 508 офицеров и 3789 моряков, а также около 2600 человек авиационного персонала.

Для собственной защиты авианосец вооружен зенитными ракетными комплексами – по две установки RIM-162 ESSM и RIM-116 RAM, а также тремя 20-мм зенитными арткомплексами Phalanx CIWS и четырьмя 12,7-мм пулеметами.

На авианосце могут размещаться до 90 самолетов и вертолетов, включая истребители пятого поколения F-35.