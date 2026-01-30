Войти
Зарубежные активы компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам

Источник изображения: topwar.ru

В соответствии с соглашением с инвесткомпанией Carlyle из США зарубежные активы российской компании «Лукойл» перейдут в собственность американцам. Речь идет о продаже дочернего предприятия LUKOIL International GmbH.

Об этом сообщили в пресс-службе «Лукойл».

В соглашении есть оговорка, что под сделку не попадают активы компании, расположенные в Казахстане. Они остаются в собственности «Лукойл». Информация о сумме контракта не раскрывается.

Данная сделка не является окончательной, так как ее реализация зависит от выполнения ряда условий. Главным из них считается получение разрешения на передачу активов от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое подчиняется министерству финансов США.

Так как стопроцентной гарантии одобрения сделки нет, российская компания не прекращает переговоров с другими вероятными покупателями. Ранее осенью прошлого года не удалась попытка продать активы кипрской Gunvor Group Ltd. Американский Минфин запретил сделку на том основании, что зарегистрированная на Кипре компания принадлежит Геннадию Тимченко. Американцы утверждают, что президент поддерживает хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, что, по их мнению, недопустимо

Причиной продажи нефтяным гигантом из России своих зарубежных активов является введение санкционных ограничений против «Лукойла» и его дочерних структур Соединенными Штатами и Великобританией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Казахстан
Кипр
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
