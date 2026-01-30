Войти
«Для сдерживания соседа»: Норвегия закупит РСЗО Chunmoo, «превзошедшую HIMARS»

Источник изображения: topwar.ru

Парламент Норвегии одобрил проект приобретения 16 «дальнобойных артсистем» (РСЗО) стоимостью $2 млрд. При этом местные политики указали, против кого будут направлены новые «стволы»:

Программа предусматривает укрепление национальной обороны и усиление потенциала сдерживания НАТО в Арктическом регионе, где нашим соседом является Россия.

По части антироссийской стратегии в местном политикуме царит полное согласие. Так, в оппозиционной Консервативной партии заявили:

Это оружие, способное поражать цели далеко за линией фронта, что имеет решающее значение в современной войне.

Некоторые депутаты выступили за разработку Европой собственной РСЗО, но в правительстве отклонили этот вариант, назвав его слишком дорогим и трудоёмким.

На днях в местном издании Aftenposten сообщалось о том, что власти выбрали закупку РСЗО Chunmoo от компании Hanwha Aerospace (Южная Корея), так как она «превзошла другие предложения, включая американскую систему HIMARS». Данное решение, как указывается, было основано на таких факторах, как дальность действия, огневая мощь, более короткие сроки поставки и более низкая стоимость.

Источник изображения: topwar.ru

Chunmoo выигрывает за счёт возможности использовать более широкий ряд боеприпасов, включая те, которые США пока не готовы поставлять Норвегии. Это 239-мм стандартные ракеты с дальностью около 80 км, тактические ракеты CTM-290 с дистанцией до 290 км и, вероятно, новые оперативно-тактические CTM-500, поражающие цели на расстоянии до 500 км. Хотя HIMARS теоретически может стрелять ракетами PrSM на 500 км, США на данный момент не дали согласия на их поставку Норвегии.

Chunmoo обходят HIMARS и по боевой мощи, так как одна ПУ несёт 12 ракет (два контейнера по 6), в то время как HIMARS – всего 6.

ПУ Chunmoo оценивается примерно в $2–3 млн (без боекомплекта), что составляет около 60% от стоимости аналогичной установки HIMARS, которая обходится примерно в $5 млн. В целом американское предложение на 16 единиц HIMARS со вспомогательным оборудованием оценивалось в $580 млн долларов, что норвежские эксперты сочли слишком дорогим.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, Южная Корея предложила значительно более быстрые сроки поставки, тогда как мощности производства HIMARS в США перегружены заказами для ВСУ и стран НАТО. К тому же сотрудничество с Hanwha Aerospace предусматривает партнёрство по производству ракет и обслуживанию систем в Европе.

Осло уверенно встал на путь милитаризации, поддерживая общеевропейский тренд. Анализ от GlobalData прогнозирует, что оборонный бюджет Норвегии вырастет с $7,6 млрд в 2023 году до $9,2 млрд долларов к 2028 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Южная Корея
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
Арктика
