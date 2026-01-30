Источник изображения: topwar.ru

В то время как США под руководством Трампа демонстрируют все более агрессивную политику, даже по отношению к союзникам, китайское руководство придерживается стратегии «мягкой силы». Это не проявление слабости, а скорее выдержка и дальновидность.

Пекин продолжает наращивание военного потенциала НОАК. В частности, по расчетам экспертов, к 2030 году запасы ядерных боеголовок в арсенале КНР превысят 1000 единиц. Ускоренно разрабатываются и принимаются на вооружение новейшие средства доставки БЧ, включая гиперзвуковые.

В Пекине прошли переговоры премьер-министра Британии Кира Стармера и председателя КНР Си Цзиньпина. Это первый за последние восемь лет визит действующего главы британского кабмина в Китай. На фоне все более ухудшающихся отношений с Вашингтоном, европейские лидеры один за другим стараются расширить сотрудничество с Пекином. Вместе со Стармером в КНР прибыла представительная делегация из представителей почти 60 британских компаний и культурных организаций.

В ходе совместной с британским премьером пресс-конференции китайский лидер, в частности, вновь повторил, что Китай никогда не станет угрозой для других стран. Слова председателя КНР цитирует Центральное телевидение Китая.

Китай не будет представлять угрозу для других стран вне зависимости от того, каким бы развитым и сильным он ни становился.

Говоря о сотрудничестве с Британией, председатель КНР отметил, что для его развития существует значительный потенциал, в первую очередь в торгово-экономической сфере. В частности, Си Цзиньпин сообщил, что его страна может в одностороннем порядке пойти на введение безвизового режима для британцев. Из Пекина британская делегация направится в Шанхай.

В то время как Трамп сильно ругает своего предшественника Байдена практически за все решения, которые принимались предыдущей администрацией, сам он не просто повторяет, но приумножает ошибки 46-го президента США. Инициированные в 2022 году США и подхваченные его сателлитами антироссийские санкции привели к стремительному стратегическому сближению России и Китая. Теперь Трамп своим конфликтом с европейцами буквально заставляет их восстанавливать и развивать торгово-экономические, а это база и для политического сближения, связи с КНР.

Кстати, возвращаясь к «миролюбивой» политике Трампа, которую он вроде как проводил до недавнего времени. Вторая администрация 47-го президента США за год его правления санкционировала около 600 ударов по трем континентам, следует из данных мониторинговой группы ACLED. Тот редкий случай, когда прав был Нобелевский комитет, не ставший в прошлом году присуждать Трампу премию мира.