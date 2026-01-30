Минобороны Индии продемонстрировало новую гиперзвуковую ПКР большой дальности LR-AShM

ЦАМТО, 29 января. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 26 января на военном параде в честь Дня Республики продемонстрировала новую гиперзвуковую ПКР большой дальности LR-AShM.

Ракета LR-AShM, находящаяся в стадии разработки и оснащенная двухступенчатым твердотопливным двигателем, вошла в число нескольких новых образцов вооружения, представленных на мероприятии в Нью-Дели. В числе других новинок, показанных на параде, были беспилотные летательные аппараты, артиллерийская платформа и система наблюдения.

В ходе парада ПКР LR-AShM демонстрировалась на мобильной пусковой установке, смонтированной на базе высокопроходимого шасси BEML T815 с колесной формулой 12х12, выполняющего функции транспортно-пусковой установки (ТПУ). Каждая ТПУ была оснащена одним цилиндрическим транспортно-пусковым контейнером с ракетой LR-AShM, оснащенной гиперзвуковым планирующим блоком.

По данным Министерства обороны Индии, ракета LR-AShM, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком с дальностью полета более 1500 км, была разработана DRDO для оснащения береговых ракетных комплексов ВМС Индии. К настоящему моменту система уже прошла серию успешных испытаний, подтвердивших заявленные характеристики.

В пресс-релизе Министерства обороны Индии от 22 января указано, что LR-AShM является гиперзвуковой планирующей ракетой, способной поражать как стационарные, так и движущиеся цели, а также нести различные типы полезной нагрузки. Данная ракета стала первой в своем классе системой, полностью оснащенной бортовым радиоэлектронным оборудованием (авионикой) и высокоточными сенсорными системами индийской разработки.

Минобороны уточняет, что данная гиперзвуковая ракета разработана для полета по "квазибаллистической траектории с начальной скоростью 10М и поддержанием средней скорости на маршевом участке около 5М с выполнением многократных ускорений". Она оснащена датчиками национальной разработки, предназначенными для поражения движущихся целей на конечном участке полета. "Поскольку ракета следует на малой высоте с высокой скоростью и маневрирует, наземные и корабельные радары противника не способны обнаружить ее на большей части траектории", – заявили в Минобороны Индии.

Министерство обороны Индии не раскрывает текущий статус разработки LR-AShM и конкретные сроки ее развертывания. Согласно имеющимся данным, ракета имеет длину около 14 м и диаметр около 1,4 м. Для обеспечения устойчивости при экстремальных тепловых нагрузках (до 2000 град. C на гиперзвуковых скоростях) в конструкции планера применены передовые композитные и жаропрочные материалы. Система наведения объединяет инерциальную навигацию, коррекцию по спутниковым сигналам (включая национальную систему NavIC) и активную радиолокационную головку самонаведения, что обеспечивает точный захват движущихся целей даже в условиях радиоэлектронного противодействия.

Известно, что разработка LR-AShM ведется на протяжении нескольких лет, однако подробности проекта остаются закрытыми. В итоговом обзоре Минобороны за 2023 год было официально подтверждено проведение начальных испытаний системы.

В ноябре 2024 года Индия провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности, которая, по заявлению оборонного ведомства, "предназначена для доставки различных типов полезной нагрузки на расстояние более 1500 км". Опубликованные кадры пуска с мобильной установки и маркировка "LR-02" на корпусе изделия позволяют предположить, что это был второй опытный образец после тестирования первого образца 2023 году.

Развертывание LR-AShM существенно усилит возможности Индии по ограничению и воспрещению доступа и маневра (A2/AD) в зоне Индийского океана. Благодаря способности преодолевать 1500 км всего за 15 мин., ракета радикально сокращает время на принятие контрмер, являясь эффективным средством борьбы с крупными надводными кораблями, включая авианосные ударные группы.

В перспективе DRDO планирует создать на базе LR-AShM целое семейство гиперзвуковых вооружений, включая версии для запуска с кораблей, подводных лодок и самолетов (в частности, для интеграции с Су-30МКИ). Дальнейшие модификации могут увеличить дальность полета до 3500 км, что поставит Индию в один ряд с мировыми лидерами в области гиперзвука – Россией, Китаем и США.

Параллельно с этим Индия развивает технологии в рамках программы HSTDV (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle). Данный проект направлен на создание прямоточного воздушно-реактивного двигателя на углеводородном топливе, способного поддерживать скорость 6М на маршевом участке. Хотя LR-AShM уже запущена в малую серию для госиспытаний, ее полноценное принятие на вооружение в составе береговых батарей ВМС ожидается не ранее 2029 года.