Ростех передал заказчику третью серийную турбину ГТД-110М для крупнейшей электростанции Юга России

Турбина, КПД которой составляет порядка 36%, будет работать в составе энергообъекта в Ростовской области

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех) изготовила третью серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М. После успешных приемо-сдаточных испытаний двигатель передан заказчику. Оборудование будет установлено в составе крупнейшей электростанции Юга России.

Оценка работоспособности ГТД-110М проводилась на испытательном стенде Ивановской ГРЭС в городе Комсомольске. Стенд обеспечил возможность комплексной проверки характеристик турбины с выдачей полной мощности в электросеть. В ходе испытаний турбина доказала надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт.

«Обеспечение энергетической безопасности страны — одна из стратегических задач, в решении которой участвует Госкорпорация Ростех. Отечественная турбина большой мощности ГТД-110М в составе электростанции в Ростовской области повысит надежность энергоснабжения потребителей южных регионов и будет способствовать развитию экономики края. Сегодня наша Объединенная двигателестроительная корпорация вышла на ритмичные поставки этого двигателя: четвертую серийную турбину ГТД-110М планируется поставить заказчику уже в текущем году. В настоящее время специалисты продолжают работу над совершенствованием эксплуатационных характеристик машины. В результате планируется увеличить ее ресурсные показатели и улучшить технологичность обслуживания», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Газовая турбина ГТД-110М производится на предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в состав ОДК. За поставку оборудования на энергообъекты отвечает «ОДК Инжиниринг». На сегодняшний день изготовлено уже три серийных двигателя. Первый серийный агрегат работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае с октября 2024 года.

«ГТД-110М в заводской готовности уже поступила на объект для монтажа и дальнейшей эксплуатации в составе мощной парогазовой установки. Это вторая серийная турбина ГТД-110М для энергообъекта в Ростовской области, первая была поставлена в сентябре 2025 года. Оснащение проводится в рамках реализации проекта модернизации станции с применением трех ГТД-110М в составе блоков ПГУ-324 и ПГУ-170. Запуск в работу группы ГТД-110М в Ростовской области станет важным шагом на пути укрепления энергосистемы южных регионов страны», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

ГТД-110М — первая произведенная в России турбина в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт. Коэффициент полезного действия составляет порядка 36%, что сопоставимо с лучшими на мировом рынке газотурбинными двигателями для энергетики.