ЦАМТО

EOS Technologie поставила ВС Украины барражирующие боеприпасы Rodeur 330

106
0
0
БПЛА Rodeur 330
БПЛА Rodeur 330.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 января. Французская компания EOS Technologie поставила ВС Украины партию БЛА / барражирующих боеприпасов Rodeur 330 собственной разработки для применения в боевых действиях.

Как сообщает The Defense Post, это первая поставка данных БЛА Киеву.

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зулиани заявил изданию France24.com, что БЛА Rodeur может применяться в качестве "щита" для Европы и "меча" для ВС Украины, выполняя разведывательные задачи или поражение наземных объектов.

Поставка последовала за официальным подтверждением в декабре 2025 года того, что французская компания предоставит Украине барражирующие боеприпасы большой дальности, включая Rodeur 330 и его реактивный вариант для войсковых испытаний.

По информации разработчика, максимальная взлетная масса представляющего собой БЛА с дельтовидным крылом Rodeur 330 составляет 25 кг (55 фунтов), размах крыла – 3,3 метра, боевая нагрузка – до 4 кг. На перевод БЛА в боеготовое положение двумя операторами требуется 3 мин. Подготовка оператора занимает неделю.

Запуск Rodeur 330 осуществляется с помощью катапульты. Продолжительность полета боеприпаса – до 5 ч, дальность полета – до 500 км, высота полета – до 5000 м, крейсерская скорость – 120 км/ч.

Система поставляется в комплекте со специальным транспортировочным кейсом, защищенным ноутбуком, радиопередатчиком и комплектом антенн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
