«Значительный скачок для армии»: Италия получила первые БМП Lynx KF-41 с X-Gun

Итальянское командование намерено основательно перевооружить свои механизированные подразделения, пересадив их с устаревших БМП VCC-80 Dardo и БТР M113 на новые БМП Lynx KF-41. Всего планируется закупить более 1000 единиц в 16 различных вариантах (от боевых до инженерных и медицинских), что позволит полностью обновить парк механизированной пехоты к 2040 году. Бронемашины будут поступать на вооружение тяжёлых бригад. Средняя цена одной машины оценивается примерно в €15 млн.

Итальянское командование возлагает большие надежды на Lynx, называя её «квантовым скачком для армии», «новым центром тяжести сухопутных войск», «гарантом суверенитета».

В ноябре 2025 года был подписан контракт на поставку 21 БМП (видимо, с учётом прототипа). Его стоимость не раскрывалась, но, по мнению местных обозревателей, составила с сопутствующими расходами около €400 млн.

Первые 4 машины по данному соглашению армия получила 27 января. Они оснащены опционально обитаемой башней Lance от немецкой компании Rheinmetall с 30-мм пушкой MK30-2/ABM. Остальные 16 экземпляров, которые будут произведены уже в Италии, получат 30-мм обитаемую башню Hitfist 30 от итальянской Leonardo, которая вооружена 30-мм пушкой X-Gun.

Пушка X-Gun:

X-Gun изначально спроектирована для работы с программируемыми боеприпасами. Весь цикл стрельбы проходит под управлением так называемых «цифровых приводов»: автоматика не зависит от энергии пороховых газов, вместо них используется электромотор (отвечающий за досылание снаряда, выстрел и экстракцию гильзы), работу которого контролирует компьютер, задавая темп огня. К примеру, в традиционных пушках, если снаряд оказался бракованный и не выстрелил, автоматика встанет, в X-Gun мотор выбросит его и дошлёт следующий.

X-Gun использует беззвеньевое боепитание. Пушка имеет два независимых тракта подачи. Наводчик может мгновенно (одним переключателем) выбрать, чем стрелять: например, бронебойными по технике или программируемыми осколочными по пехоте/дронам. Вместо передвижения в металлической ленте снаряды перемещаются по специальным направляющим (желобам) с помощью вращающегося цепного привода. В тракте подачи электроника «опознаёт» тип снаряда (что пришел именно осколочный, а не бронебойный). На дульном срезе ствола имеется утолщение с катушками с программатором, которое замеряет скорость снаряда и передаёт данные взрывателю, корректируя время подрыва с учётом реальной скорости.