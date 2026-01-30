Войти
Военное обозрение

«Значительный скачок для армии»: Италия получила первые БМП Lynx KF-41 с X-Gun

100
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Итальянское командование намерено основательно перевооружить свои механизированные подразделения, пересадив их с устаревших БМП VCC-80 Dardo и БТР M113 на новые БМП Lynx KF-41. Всего планируется закупить более 1000 единиц в 16 различных вариантах (от боевых до инженерных и медицинских), что позволит полностью обновить парк механизированной пехоты к 2040 году. Бронемашины будут поступать на вооружение тяжёлых бригад. Средняя цена одной машины оценивается примерно в €15 млн.

Итальянское командование возлагает большие надежды на Lynx, называя её «квантовым скачком для армии», «новым центром тяжести сухопутных войск», «гарантом суверенитета».

В ноябре 2025 года был подписан контракт на поставку 21 БМП (видимо, с учётом прототипа). Его стоимость не раскрывалась, но, по мнению местных обозревателей, составила с сопутствующими расходами около €400 млн.

Первые 4 машины по данному соглашению армия получила 27 января. Они оснащены опционально обитаемой башней Lance от немецкой компании Rheinmetall с 30-мм пушкой MK30-2/ABM. Остальные 16 экземпляров, которые будут произведены уже в Италии, получат 30-мм обитаемую башню Hitfist 30 от итальянской Leonardo, которая вооружена 30-мм пушкой X-Gun.

Пушка X-Gun:

Источник изображения: topwar.ru

X-Gun изначально спроектирована для работы с программируемыми боеприпасами. Весь цикл стрельбы проходит под управлением так называемых «цифровых приводов»: автоматика не зависит от энергии пороховых газов, вместо них используется электромотор (отвечающий за досылание снаряда, выстрел и экстракцию гильзы), работу которого контролирует компьютер, задавая темп огня. К примеру, в традиционных пушках, если снаряд оказался бракованный и не выстрелил, автоматика встанет, в X-Gun мотор выбросит его и дошлёт следующий.

X-Gun использует беззвеньевое боепитание. Пушка имеет два независимых тракта подачи. Наводчик может мгновенно (одним переключателем) выбрать, чем стрелять: например, бронебойными по технике или программируемыми осколочными по пехоте/дронам. Вместо передвижения в металлической ленте снаряды перемещаются по специальным направляющим (желобам) с помощью вращающегося цепного привода. В тракте подачи электроника «опознаёт» тип снаряда (что пришел именно осколочный, а не бронебойный). На дульном срезе ствола имеется утолщение с катушками с программатором, которое замеряет скорость снаряда и передаёт данные взрывателю, корректируя время подрыва с учётом реальной скорости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
M113 БТР
Град РСЗО
Компании
Leonardo
Rheinmetall
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»