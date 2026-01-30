Американское медиа называет цели для нанесения ударов в Иране

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп планирует атаковать иранскую территорию. Он изучает различные варианты.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Американское СМИ называет цели для нанесения ударов в Иране. Среди них – ядерные объекты и высокопоставленные руководители. Журналисты предполагают, что в основном это будут чиновники и силовики, имеющие отношение к подавлению протестных выступлений. Помимо этого, утверждает СМИ, атаке будут подвергнуты государственные учреждения Ирана. Как и в прошлый раз, ключевую роль в проведении атаки должна сыграть авиация.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, добавляют журналисты, эти планы еще не утверждены – американский лидер пока не принял окончательного решения и не отдал соответствующих распоряжений. Пока что все это больше похоже на попытки давления на иранское руководство, чтобы оно стало более сговорчивым на переговорах. Вашингтон уже выдвинул Тегерану предварительные условия. Он требует от иранцев закрыть программу обогащения урана, ограничить дальность баллистических ракет и прекратить поддерживать проиранские вооруженные формирования в ближневосточном регионе. Наибольшее сопротивление Ирана в этом перечне вызвал пункт, касающийся ракетного вооружения.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social пост, где потребовал от Ирана сесть за стол переговоров и заключить соглашение, которое исключит вероятность создания ядерного оружия. Странно, что глава Белого дома акцентирует внимание именно на этом вопросе, ведь, по его словам, иранская ядерная программа была якобы полностью уничтожена предыдущими американскими ударами.

Тем временем The New York Times со ссылкой на источники в администрации Трампа пишет, что удар по Ирану может быть нанесён в течение ближайших 48 часов.