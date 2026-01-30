ЦАМТО, 29 января. Прямых поставок и злонамеренного участия Сербии в вооружении ВСУ не осуществлялось, имели место действия недобросовестных покупателей, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"В настоящее время президент Сербии и соответствующие структуры… контролируют ситуацию… в целом ситуация связана с тем, что на Украину продавали боеприпасы недобросовестные посредники в Сербии. То есть прямых поставок из Сербии и злонамеренного антироссийского участия Белграда в вооружении ВСУ не было", – цитирует "РИА Новости" заявление А.Боцан-Харченко в интервью телеканалу "Звезда".

Он отметил, что Сербия далека от мысли участвовать в таких акциях Евросоюза.

Президент Сербии сообщил 8 ноября 2025 года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в конце июня выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки. А.Вучич 4 ноября в Брюсселе на саммите о расширении ЕС сказал, что власти Сербии следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не попадали на Украину, но иногда это происходит.

Как напоминает агентство, СВР ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого А.Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.

Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.