На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура

ЦАМТО, 29 января. На сингапурской верфи ST Engineering 27 января состоялась закладка киля второго из шести заказанных многоцелевых боевых кораблей MRCV для ВМС Сингапура.

Резка стали для строительства корабля началась в апреле 2025 года.

Корабли проекта MRCV (Multi-Role Combat Vessel) предназначены для применения в качестве плавучей базы для беспилотных летательных, необитаемых надводных и подводных аппаратов и должны значительно расширить боевые возможности ВМС Сингапура. Модульная конструкция позволит быстро адаптировать судно для выполнения широкого спектра задач, от ведения боевых действий до оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий. Возможность размещения контейнерных модулей, включая медицинские и логистической поддержки, позволит ВМС гибко реагировать на меняющиеся угрозы.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года Министерство обороны Сингапура заключило с компанией Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) контракт на проектирование и строительство шести многоцелевых боевых кораблей MRCV.

Стоимость контракта не раскрывалась. Планируется, что шесть кораблей нового класса будут поставляться, начиная с 2028 года. Строительство платформ выполнит подразделение ST Engineering Marine Ltd. Предполагается, что корабли MRCV заменят принятые на вооружение в начале 1990-х годов ракетные корветы класса "Виктори", срок эксплуатации которых истекает.

Saab и датская судостроительная компания Odense Maritime Technology (OMT) стали разработчиками базового проекта MRCV. Концепция предполагает его оснащение системами искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Высокий уровень автоматизации и широкое применение необитаемых аппаратов позволят сократить численность экипажа без ущерба для боевых возможностей корабля.

Резка стали для строительства головного корабля MRCV началась 8 марта 2024 года. Закладка киля состоялась 22 октября 2024 года, спуск на воду – в октябре 2025 года.

MRCV станут самыми большими и технологически сложными военными кораблями, когда-либо построенными в Сингапуре. Длина MRCV составит 150 м, общая ширина – 21 м, водоизмещение – 8000 т, расчетная скорость – свыше 22 узлов, дальность хода превысит 7000 морских миль, автономность – 21 сутки.

В состав вооружения, вероятно, войдут: 76/62-мм артиллерийская установка Strales группы Leonardo, два 30-мм ДУМВ Typhoon Mk 30-C, установка вертикального пуска (УВП) с ЗУР VL MICA NG и Aster B1 NT в носовой части, а также пусковые установки ПКР Blue Spear в средней части. Корабль получит систему боевого управления, разработанную Сингапурским оборонным научно-техническим агентством (DSTA).

На летной палубе и в ангаре, помимо вертолетов, будут размещаться БЛА вертолетного типа. MRCV будет служить "материнским кораблем" для дистанционно управляемых систем, сможет транспортировать и применять различные БЛА и необитаемые аппараты. Это позволит одному судну выполнять задачи, для которых ранее требовались корабли нескольких типов.