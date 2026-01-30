Россия и Оман смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает Патрушев

Патрушев: Россия и Оман совместно смогут обеспечить мир в Индийском океане

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Оман совместно смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Как сообщила пресс-служба Морской коллегии, в столице Омана Маскате Патрушев проводит российско-оманские консультации по вопросам сотрудничества в морской сфере. Состоялись его переговоры с главой Султанской Канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди, командующим Военно-морских сил Омана Сейфом Аль-Рахби, представителями ряда министерств и ведомств, курирующими различные направления морской деятельности. Обсуждены вопросы стратегической стабильности в Мировом океане, военно-морское сотрудничество, взаимодействие в области судостроения, в сфере морской науки и технологии, а также рыболовства.

Патрушев отметил плодотворное проведение консультаций, нацеленных на развитие российско-оманского сотрудничества в морской сфере. "Наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к развитию. Убежден, что наше партнерство на морях будет выстраиваться в таком же ключе", - сказал Патрушев, слова которого приведены в сообщении. Россия с ее богатым морским наследием и Оман с его стратегическим положением на перекрестке морских путей имеют огромный потенциал для углубления партнерства, добавил он.

"Наши консультации по вопросам военно-морского и гражданского морского сотрудничества открывают новые возможности для обеих сторон. Мы уверены, что совместная работа принесет практические результаты, позволив сохранить мир и стабильность в Индийском океане и преумножив его экономический, научный и гуманитарный потенциал", - сказал помощник президента России, подводя итоги состоявшихся переговоров.

Кроме того, Патрушев посетил морской порт Маската, а также Центр морской безопасности. Морской пор Султана Кабуса принимает круизные лайнеры, используется для проведения протокольных мероприятий, приуроченных к торжественным заходам кораблей иностранных государств, является базой Султанской яхтенной эскадры.

Центр морской безопасности осуществляет управление операциями по обеспечению безопасности в морской зоне Омана, защите морских портов и побережий, организовывает борьбу с угрозами безопасности на море, а также участвует в изучении вопросов изменений климата. "Помощник главы российского государства обратил внимание оманской стороны на возможность совместной работы над вопросами, находящимся в поле зрения Центра морской безопасности", - отмечается в сообщении.