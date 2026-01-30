Войти
ТАСС

Ростех: защита мостоукладчика МТУ-90М позволяет применять его в бою

106
0
0
Танковый мостоукладчик МТУ-90М
Танковый мостоукладчик МТУ-90М.
Источник изображения: © Фото : АО "Омский завод транспортного машиностроения"

В госкорпорации рассказали, что мост из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Высокая защищенность танкового мостоукладчика МТУ-90М производства "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) позволяет использовать как для наведения переправ в бою, так и для доставки автоматизированной техники в наиболее опасные места при пожарах. Об этом рассказали в госкорпорации "Ростех".

"Есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно", - сообщили в госкорпорации.

Трехсекционный раскладной мост из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн и имеет длину 20 м. Пространство между балками закрывается щитками, благодаря чему по мосту может передвигаться не только гусеничная, но и колесная техника. Машина может применятся также в спасательных операциях.

Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, а уровень защищенности машины - как у базового танка Т-90. Экипаж может навести мост, не покидая кабину. Боевое отделение полностью герметично и имеет средства защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Все это делает МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем, отметили в Ростехе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»