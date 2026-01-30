Ростех: защита мостоукладчика МТУ-90М позволяет применять его в бою

В госкорпорации рассказали, что мост из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Высокая защищенность танкового мостоукладчика МТУ-90М производства "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) позволяет использовать как для наведения переправ в бою, так и для доставки автоматизированной техники в наиболее опасные места при пожарах. Об этом рассказали в госкорпорации "Ростех".

"Есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно", - сообщили в госкорпорации.

Трехсекционный раскладной мост из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн и имеет длину 20 м. Пространство между балками закрывается щитками, благодаря чему по мосту может передвигаться не только гусеничная, но и колесная техника. Машина может применятся также в спасательных операциях.

Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, а уровень защищенности машины - как у базового танка Т-90. Экипаж может навести мост, не покидая кабину. Боевое отделение полностью герметично и имеет средства защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Все это делает МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем, отметили в Ростехе.