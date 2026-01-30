В Финляндии оценили адаптацию оборонной промышленности России

Разведка Финляндии оценила адаптацию оборонной промышленности России

Российская оборонная промышленность смогла адаптироваться к условиям конфликта. Это отметила военная разведка Финляндии в своем обзоре на 2026 год, передает ТАСС.

Уточняется, что она поддерживает массовое производство вооружений. Подчеркивается, что сотрудничество с партнерами — Китаем, Ираном и КНДР — позволило уменьшить производственное давление и увеличить объемы выпуска продукции.

Помимо этого, в разведке заметили, что экономика России не находится на грани краха и способна финансировать проведение спецоперации в обозримом будущем.

