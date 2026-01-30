Войти
Холдинг "Норебо" затребовал у "Северной верфи" 3,7 млрд рублей

Холдинг "Норебо" затребовал у "Северной верфи" 3,7 млрд рублей

АО "Мурманский губернский флот" (входит в рыбопромысловый холдинг "Норебо") подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск к "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на сумму 3,7 млрд рублей. Как уточняет РБК со ссылкой на данные электронной картотеки арбитражных дел, предмет иска – "исполнение обязательств по договорам подряда". Другие подробности пока не раскрываются.

Петербургская "Северная верфь" строит траулеры по заказу группы "Норебо" с 2017 года. Суда проекта 170701 предназначены для промысла трески, пикши, сельди, минтая и других видов рыб. Контракт предполагает постройку десяти судов данного проекта с фабриками по переработке рыбы на борту. Общая стоимость оценивалась в 38,4 млрд рублей. На воду спущены только шесть. Постройка остальных четырех стала почти невозможна из-за санкций, отмечает РБК.

Траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Геллер"

ОСК


В 2023 году "Норебо" хотела забрать недостроенные "Северной верфью" траулеры. Решение было принято из-за роста цен и отказа зарубежных компаний поставлять оборудование петербургскому заводу. Однако решение осуществить не удалось.

Прежний гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов еще в октябре 2023 года предупреждал, что завод "будет нести перед "Норебо" финансовую ответственность". "Финансово это сложно, но не трагично", – добавлял тогда он.

В декабре прошлого года серийный морозильный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Геллер" успешно прошел ходовые испытания. Его заложили в марте 2019 года, спустили на воду в марте 2021-го. Ранее, тоже в 2025 году, заказчику передали головной траулер серии – "Капитан Соколов". В 2020 году сообщалось, что в головной траулер группа "Норебо" инвестировала около 4 млрд рублей.

"Норебо" – один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России, находится под контролем бизнесмена Виталия Орлова. В последние годы компания приобретает судостроительные и судоремонтные мощности. В 2022 году компания получила в собственность площадку в Ленобласти, ранее принадлежавшую частной судостроительной компании "Пелла" Герберта Цатурова. Вместе с площадкой компания получила 12 контрактов на постройку промысловых судов.

