Вестник Мордовии

К победам гиперзвуковой ракеты Р-37М добавилось уничтожение Су-25 ВСУ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Применяемая в ходе специальной военной операции отечественная ракета класса "воздух-воздух" зарекомендовала себя, как мощное дальнобойное оружие, уничтожавшее в небе не только старые советские истребители, вроде Су-27, но и натовские F-16AM Block 20 MLU.

В минувшую среду стало известно, что модернизированная "тридцать седьмая", по всей видимости, сбила ещё и вражеский Су-25. Произошло это 7 февраля 2024 года. В кабине штурмовика находился пилот 299-й бригады тактической авиации противника Владислав Рыков, которому спастись не удалось.

Сообщалось, что запуск был осуществлен с борта нашего истребителя Су-35С. Правда, о дальности применения не сообщается.

Р-37М, по открытым данным, могут бить на три сотни километров, а экспортная версия РВВ-Б - на сто километров меньше. Это средство поражения обладает гиперзвуковой скоростью. Масса составляет 600 килограммов, а вес осколочно-фугасной боевой части - 60 килограммов.

Кроме "тридцать пятых" такие ракеты подвешиваются также под МиГ-31 БМ, Су-30СМ2 и самолеты пятого поколения Су-57.

Алексей Брусилов

