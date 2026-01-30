Войти
ТАСС

В РФ испытали блок управления для турелей с самонаведением на базе ИИ

122
0
+1
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Изделие сможет уничтожать все типы воздушных беспилотников, сообщили в конструкторском бюро "Талламхо"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Испытания нового блока управления и самонаведения для турелей с ИИ, способного автономно поражать все типы воздушных дронов, прошли в России. Первый экземпляр изделия направлен на испытания в зону СВО, сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Талламхо" (Грозный).

"Успешно прошел испытания новый блок управления и самонаведения для турелей, защищающих позиции, транспорт и наземных роботов. Блок работает в ручном, полуавтономном и автономном режимах. Изделие позволяет защищать стационарные позиции без участия людей, поскольку такие позиции выявляются и обстреливаются артиллерией. То есть бережем личный состав. Во-вторых, при некоторых видах комплектации комплекс способен работать и в ночное время. Разработанная нами модель ИИ умеет распознавать в том числе и дроны самолетного типа. Первый экземпляр изделия направлен на испытания в зону СВО", - сказали в организации.

Также в "Талламхо" рассказали о других преимуществах нового блока управления. "Нам неизвестно про аналоги с использованием ИИ от коллег по народному ВПК, но мы знаем, что есть качественные турели с блоками ручного управления. Отличие заключается в том, что у нас кроме ручного управления используется еще два режима: полуавтоматический режим, когда захват цели производит искусственный интеллект, а огонь открывает оператор, а также полностью автономный режим, когда турель сама ведет работу", - отметил собеседник агентства.

Как подчеркнули в конструкторском бюро, турель с новым блоком управления "Ронин-3" адаптирована таким образом, что ее можно устанавливать как на пикапы, так и на наземные роботизированные системы. "Соответственно, наземный гусеничный или колесный робот, отправляемый в тыл к противнику, может вести огневую работу с управлением оператором дистанционно, либо автономно. Изначальная задумка была в том, чтобы защищать позиции от дронов, но мы развиваемся, и у нас есть модели искусственного интеллекта, которые могут работать и против других целей", - заявили в "Талламхо". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»