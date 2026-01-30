БПК "Адмирал Трибуц" провел поиск "вражеской" субмарины в заливе Петра Великого

Экипаж корабля провел учения совместно с вертолетом морской авиации Ка-27ПЛ

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" отработал в акватории залива Петра Великого поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" вышел из пункта базирования в район проведения учения, приняв на борт вертолет морской авиации Ка-27ПЛ. Экипаж вертолета на подлете к району нахождения БПК провел тренировку по взаимодействию с воздушным командным пунктом управления боевого корабля", - говорится в сообщении.

По замыслу учений в одном из морских полигонов флота экипаж корабля вместе с вертолетом морской авиации Ка-27ПЛ произвел поиск подводной лодки условного противника. Вертолет обнаружил ее с помощью опускаемой гидроакустической станции. Координаты передали на командный пункт БПК "Адмирал Трибуц", после чего экипаж корабля установил контакт с "вражеской" субмариной.

"Личный состав минно-торпедной боевой части большого противолодочного корабля выполнил учебную стрельбу, условно применив по подводной лодке условного противника противолодочное оружие. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. В качестве субмарины условного противника была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ", - указано в сообщении.