Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

РИА Новости: бойцы ВС России изобрели патроны для борьбы с дронами ВСУ

БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Серж" рассказал РИА Новости о производстве антидроновых насадок на патроны для автомата Калашникова в полевой лаборатории.

"Последние разработки - это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать "птички" противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра", - рассказал "Серж".

По словам военнослужащего, конечный вариант по форме идентичен обычному патрону. При выстреле происходит "распускание": летит не одна пуля, а дробь. На расстоянии 40-50 метров происходит встреча с дроном.

"Больше возможность его поражения. Достаточно одной дробине попасть в лопасть... Либо одной дробиной сбить аккумулятор, либо попасть в боеприпас, если он не точно закреплен, он сразу упадет. Результаты есть", - объяснил "Серж".

Лаборатория дает рекомендации по снаряжению магазинов данными патронами. Так, через каждые пять антидроновых должен идти обычный патрон. Разработки ведутся постоянно, сейчас в производстве уже второе поколение патронов. Улучшения позволяют увеличить дальность работы.

"Главное - что это увеличивает дальность. То есть чем дальше происходит огневой контакт с дроном, тем больше вероятность, что при падении дрона и детонации его запаса боекомплекта не пострадает личный состав или техника наша", - добавил "Серж".