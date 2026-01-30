Закрытые «глаза»: войска начали использовать роботов для создания дымовых завес

Это создает проблемы FPV-дронам противника и повышает эффективность наступательных действий

В российских войсках нашли новое применение наземным беспилотникам. Их начали использовать для постановки дымовых завес. Аппараты скрытно достигают назначенной точки и закладывают дымовые шашки. Такое решение обусловлено новой тактикой наступательных действий, когда в штурме участвуют не крупные силы при поддержке бронетехники, а малые группы пехоты, пояснили эксперты. Дымовая завеса также может применяться при отходе или эвакуации раненых. Во всех этих случаях дым будет мешать дронам противника и снизит их эффективность.

Как используют роботов для постановки дымовых завес

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали применять наземные дроны для дистанционной постановки дымовых завес, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Такое решение вытекает из изменившейся тактики ведения наступательных действий, пояснили эксперты.

В классическом варианте системы постановки дымовых завес устанавливают на бронетехнике, и экипажи бронемашин могут применять их в зависимости от необходимости, пояснил «Известиям» эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко. В пехотных подразделениях есть также специальные машины дымообразования. Но сегодня бои всё чаще ведутся без массового применения бронетехники, так как она становится мишенью для беспилотников противника. А в условиях, когда наступающие подразделения действуют небольшими группами, им для постановки защитных завес потребовались компактные роботы, объяснил эксперт.

— Могут быть сформированы тактические группы, в состав которых входит сухопутный беспилотник, оснащенный средствами постановки дымовой завесы и, возможно, дополнительными огневыми средствами: это может быть, например, огнемет РПО, пулемет или станковый гранатомет. Это крайне полезная инновация в свете тех боевых действий, которые ведутся именно сейчас на уровне отдельных боевых групп, состоящих буквально из нескольких человек, — рассказал Олег Желтоножко.

Потребность в быстрой постановке дымовой завесы в интересах малого подразделения обусловлена основной тактикой, которая сейчас применяется при освобождении населенных пунктов, — это проникновение малых групп, подтвердил военный эксперт Алексей Леонков.

— За каждым бойцом из этих малых групп охотятся дроны, — отметил он. — Они используют оптико-электронные приборы, с помощью которых операторы видят наших бойцов и пытаются их атаковать. А когда ставится дымовая завеса, атаковать становится сложно.

Если заранее на предполагаемых маршрутах малых групп дистанционно скрытно выставлять дымовые завесы, то можно организовывать как штурмы, так и отход, ротацию, эвакуацию раненых и техники, добавил эксперт. В конечном итоге это должно снизить эффективность вражеских FPV-дронов.

— Раньше в сухопутных войсках этим занималась целая инженерная машина. Но она большая, заметная, и ее можно атаковать. А если вы посылаете роботизированный комплекс, который не всегда заметен, то он может скрытно выставить эти шашки. Потом их подрывают, и они ставят дымовую завесу. Противник визуально ничего не видит. Перекрыв этот канал, которым пользуются операторы FPV-дронов, мы обеспечим сохранность жизней бойцов штурмующих подразделений, — заключил Алексей Леонков.

Как развиваются войска РХБ защиты и беспилотные системы

Ранее «Известия» сообщали, что в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали специальную подготовку операторов дронов. Они знакомятся с теорией применения и материальной частью, а также учатся управлять, вести разведку и корректировать огонь с помощью беспилотников. Также им преподают инженерную подготовку, военную топографию и тактическую медицину. Заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать бойцов управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ защиты.

В войсках РХБЗ сейчас активно работают над расширением боевого функционала дронов и совершенствованием огнеметно-зажигательного вооружения. В частности, разрабатывается новый реактивный пехотный огнемет РПО-2. Элементы этого комплекса можно будет размещать на беспилотниках. Он будет особо востребован при подготовке и штурме укрепленных позиций, особенно в городских кварталах или на промышленных предприятиях.

«Известия» также сообщали, что в Московской области может появиться первое Высшее военное училище войск беспилотных систем. Оно станет первым специализированным вузом нового рода войск. Планируется, что вуз примет первых курсантов к 1 сентября 2027 года.

В конце 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов объявил о создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск. Они были сформированы в конце 2025-го. Белоусов отмечал, что массовое применение дронов стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

С начала спецоперации Россия активно развивает производство беспилотников и насыщает ими войска. В артиллерийских бригадах сформированы разведывательно-ударные дивизионы БПЛА. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.

Роман Крецул