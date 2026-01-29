Рубио: Без поддержки США европейские контингенты на Украине бессмысленны

Источник изображения: topwar.ru
В ходе слушаний в конгрессе США госсекретарь Марко Рубио отвечал на самые разные вопросы, включая вопросы украинского «трека». Среди прочего глава Госдепа прокомментировал вопрос так называемых гарантий безопасности в отношении Украины.
Рубио заявил о том, что в курсе планов некоторых стран Европы (в первую очередь Франции и Британии) направить на Украину после подписания соглашения о мире свои воинские контингенты. При этом глава американской дипломатии (а он же на данный момент и советник президента по нацбезопасности) заявил, что, по большому счёту, без США никакой гарантией для Украины эти контингенты не станут.
Марко Рубио ушёл от ответа на вопрос о том, предоставят ли сами США гарантии безопасности Украине.
Госсекретарь США:
Напомним, что ранее в прессе США прошла информация о попытке со стороны Вашингтона увязать американские гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса – с выводом оттуда войск. Однако официально это на данный момент не подтверждено.