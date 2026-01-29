Войти
Военное обозрение

Рубио: Без поддержки США европейские контингенты на Украине бессмысленны

179
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ходе слушаний в конгрессе США госсекретарь Марко Рубио отвечал на самые разные вопросы, включая вопросы украинского «трека». Среди прочего глава Госдепа прокомментировал вопрос так называемых гарантий безопасности в отношении Украины.

Рубио заявил о том, что в курсе планов некоторых стран Европы (в первую очередь Франции и Британии) направить на Украину после подписания соглашения о мире свои воинские контингенты. При этом глава американской дипломатии (а он же на данный момент и советник президента по нацбезопасности) заявил, что, по большому счёту, без США никакой гарантией для Украины эти контингенты не станут.

Марко Рубио ушёл от ответа на вопрос о том, предоставят ли сами США гарантии безопасности Украине.

Госсекретарь США:

В действительности гарантии безопасности — это американская поддержка (контингента). И я ни в коем случае не принижаю того, что некоторые страны Европы готовы разместить свои войска на территории послевоенной Украины. Я только отмечаю, что без поддержки со стороны США это не имеет смысла. А причина, по которой нужен столь мощный американский поддерживающий фактор, заключается в том, что наши союзники и партнёры на протяжении последних 20–30 лет недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности. Теперь, будем надеяться, это изменится.

Напомним, что ранее в прессе США прошла информация о попытке со стороны Вашингтона увязать американские гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса – с выводом оттуда войск. Однако официально это на данный момент не подтверждено.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal