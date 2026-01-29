Войти
Super Tucano против «Гераней»: Польша рассматривает закупку лёгких штурмовиков

Источник изображения: topwar.ru

На днях польская военная делегация во главе с главкомом ВВС Иренеушем Новаком посетила предприятия компании Embraer в Бразилии, чтобы оценить лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano перед принятием решения о его закупке.

Польское командование внимательно присматривается к этой машине, видя в ней в первую очередь средство поражения беспилотников, таких как «Герань». В частности, прибывшие в Бразилию военные провели ознакомительные полёты на данном самолёте.

При этом стараниями разработчика Super Tucano превращается во всё более универсальную машину. В ноябре 2025 года компания объявила, что A-29 расширяет спектр своих задач, чтобы эффективно и экономично противодействовать БПЛА. Для выполнения новой роли самолёт получил новые датчики и специальные каналы передачи данных, предназначенные для обнаружения и точного определения местоположения дронов.

Super Tucano занимает особую нишу, выступая в качестве как усовершенствованного УТС, так и лёгкого штурмовика. В конфигурации EMB-314 он оборудован одним турбовинтовым двигателем Pratt Whitney Canada PT6A-68C на 1600 л. с. Силовая установка оснащена цифровой системой управления FADEC, которая обеспечивает эффективный барражирующий полёт и в целом значительно облегчает работу пилота.

Максимальная скорость составляет от 520 до 593 км/ч в зависимости от конфигурации, практический потолок 10,7 тыс. м, продолжительность полёта 6,5 ч. Объём топливного бака 695 л, максимальная взлётная масса около 5200 кг.

A-29 оснащён двумя 12,7-мм пулемётами, установленными на консолях крыла, и имеет 5 узлов подвески, способных нести максимальную нагрузку весом около 1500 кг – от блоков НАР и бомб общего назначения до УРВЗ и лёгких УРВВ.

Грамотно подобранное боевое оснащение самолёта, способно сделать из него эффективного перехватчика БПЛА, полагают в польском командовании.

