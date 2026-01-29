Запуск модернизированной ракеты «Рокот-М» намечен на конец 2026 года

Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам

Разработка модернизированной лёгкой ракеты-носителя «Рокот-М» вышла на финишную прямую. Первый запуск обновлённого носителя намечен на конец 2026 года или начало 2027-го. Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов, выступая на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королёва.

По его словам, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы находятся на завершающем этапе, а сборка ракеты должна быть полностью завершена уже в текущем году. После этого планируется подготовка первого лётного экземпляра. Согласно представленным материалам, запуск «Рокота-М» предполагается выполнить с космодрома Плесецк.

Базовая версия ракеты-носителя «Рокот» относится к лёгкому классу и была создана в рамках конверсионной программы на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Производством занимался Центр имени М. В. Хруничева, а первый пуск состоялся ещё в мае 2000 года.