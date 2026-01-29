ОАК заключила предварительное соглашение с индийской компанией Flamingo Aerospace о поставке шести самолетов Ил-114-300.

Документ предусматривает поставку шести самолетов начиная с 2028 года

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех и индийская компания Flamingo Aerospace объявили о стратегическом партнерстве и заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300. Официальная церемония подписания прошла в рамках Международной авиационной выставки Wings India 2026 в аэропорту Бегумпет (Хайдарабад).

Программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации. Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом.

Кроме того, в рамках договоренностей ОАК предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций. Это позволит индийской компании поэтапно наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры. Соглашение отражает готовность сторон к развитию в Индии устойчивых долгосрочных авиационных проектов после подписания окончательных соглашений и получения разрешений регулирующих органов.

«Мы гордимся тем, что делаем этот важный шаг вперед вместе с ОАК Госкорпорации Ростех, знаменуя новую эру региональной авиации в Индии. Это партнерство выводит на индийский рынок передовые самолеты и технологии, а также закладывает основу для создания устойчивых авиационных возможностей и квалифицированных рабочих мест в стране. Вместе мы стремимся к улучшению региональной связи и поддержке в Индии сильного, самодостаточного авиационного сектора», — сказал основатель и генеральный директор Flamingo Aerospace Субхакар Паппула.

Кроме того, компания выразила заинтересованность в реализации других программ ОАК. Это позволит позиционировать Flamingo Aerospace как ключевого партнера в продвижении российской авиационной продукции в Индии.

«Индийский рынок авиаперевозок растет самыми быстрыми темпами в мире — ежегодно на 11%. Сегодня он является третьим по величине. Это создает предпосылки для коммерческого успеха наших самолетов в регионе. Сегодня мы подтвердили это, заключив первый контракт на поставку самолетов Ил-114-300 с компанией Flamingo Aerospace. Подписанное предварительное соглашение охватывает поставку шести самолетов начиная с 2028 года, и мы в дальнейшем планируем расширять наше сотрудничество», — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех Вадим Бадеха.

Российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения. Он способен работать автономно с небольших аэродромов вне зависимости от их инфраструктуры, а также с коротких взлетно-посадочных полос. Машина построена из отечественных комплектующих и оснащена двигателями разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) — ТВ7-117СТ-01.

Ил-114-300 сертифицируется для использования в широком диапазоне климатических зон — от арктических широт и суровых сибирских просторов до горных территорий и регионов с тропическим, субтропическим и жарким климатом.