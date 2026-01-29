Войти
Американский беспилотник MQ-20 Avenger победил истребитель в учебном бою

MQ-20 Avenger

18 января во время учебного воздушного боя беспилотник MQ-20 Avenger (США) продемонстрировал свои возможности по перехвату условного самолета-нарушителя.

Современные ударные БПЛА уже практически не уступают обычным истребителям по летным характеристикам. Основная задача, стоящая перед разработчиками — с помощью программного обеспечения научить беспилотники на равных противостоять любым типам самолетов противника. MQ-20 Avenger стал испытательным стендом для датчиков и ПО в возможных сценариях воздушного боя, благодаря своей малозаметности. В ходе учений он перехватил пилотируемый истребитель с помощью датчика поиска и слежения компании Anduril (IRST), который, в отличие от радара, позволяет отслеживать тепловое излучение, не выдавая при этом себя противнику. Бортовой компьютер беспилотника сгенерировал файл отслеживания цели, спрогнозировал ее курс и рассчитал маневр для перехвата. Далее он самостоятельно принял решение об открытии огня и произвел условный выстрел. Телеметрия подтвердила «попадание» в цель. Помимо этого, с учетом боевой обстановки дрон соблюдал правила полетов, следовал заложенной в него программе, которая позволяет MQ-20 Avenger вести агрессивное маневрирование. И, наконец, он выполнил штатный полет по приборам, сохраняя направление, скорость и высоту, избегая столкновений с наземными препятствиями и вовремя переключаясь с автономного полета на выполнение заданной миссии.

Александр Агеев

