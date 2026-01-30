Швеция обсуждает размещение на своей территории европейского ядерного оружия

Источник изображения: topwar.ru

Власти Швеции начали предварительные переговоры с Британией и Францией о размещении на территории своей страны ядерных вооружений своих европейских союзников по НАТО.

Несмотря на то, что в настоящее время о каких-либо конкретных предложениях и сроках реализации этого весьма амбициозного проекта ничего не известно, премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм уже ведет соответствующий диалог с Лондоном и Парижем. При этом, по словам Кристерссона, Франция демонстрирует готовность к диалогу о размещении своего ядерного оружия в других странах. Кроме того, в Лондоне подтвердили, что премьер Британии Кир Стармер обсуждал со своим шведским коллегой концепцию «ядерного зонтика», в рамках которой ядерные державы могут взять на себя обязательство защищать неядерных союзников.

Как пишет британская газета The Telegraph, несмотря на то, что благодаря своему членству в НАТО Швеция формально уже находится под ядерной защитой альянса, переговоры с Парижем и Лондоном говорят о стремлении Стокгольма снизить свою зависимость от США. Между тем на фоне растущих сомнений в надежности американских гарантий при Трампе о желании присоединиться к британско-французскому ядерному «зонтику» недавно заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о конце старых отношений между США и ЕС и призвала Европу как можно скорее адаптироваться к новым реалиям, предполагающим ослабление трансатлантических связей.