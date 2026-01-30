«Французы превратили корабль в долгострой»: фрегат Maharaja Lela покинул верфь

Источник изображения: topwar.ru

При запуске программы закупки фрегатов (формально – литоральных боевых кораблей) французского проекта Gowind 2500 Малайзия настояла на их постройке на местных мощностях. Naval Group не стала возражать, но подстелила себе соломку, прописав в договоре свой статус в качестве консультанта, а не генерального подрядчика. В итоге французские специалисты фактически дистанцировались от производственного цикла, указывая, что контроль не входит в их задачи.

Малазийцы получили от Naval Group необходимые чертежи и документацию, но внесли более 400 изменений в проект уже после начала строительства (корабль был заложен в марте 2016 года). Ими использовались незрелые технологии и компоненты, которые не проходили испытаний.

В августе 2017 года перед выборами в присутствии султана состоялся торжественный, но фиктивный «спуск на воду»: корабль представлял из себя пустую «коробку» без мачты и вооружения.

В 2018 году при новом правительстве разгорелся коррупционный скандал. В ходе расследования выяснилось, что при выборе Naval Group в качестве партнёра (вместо немецкой TKMS) были выплачены огромные суммы посредникам. В рамках другой проверки были выявлены хищения на сумму около $300 млн.

Когда из проекта начали исчезать деньги, верфь перестала платить Naval Group и другим субподрядчикам. В итоге французские технические специалисты начали её покидать. В конце 2019 года работы фактически остановились.

Только в мае 2023 года состоялся перезапуск проекта. Правительство фактически национализировало верфь BNS, чтобы достроить серию под прямым госконтролем. Naval Group тогда за отдельную плату вернулась в программу, но уже не в роли консультанта, а как активный партнёр. Стоимость проекта возросла с первоначальных 6 до 11,22 млрд ринггитов (около $2,4 млрд). По этому поводу малазийские политики горько шутили, заявляя, что они «купили один и тот же корабль дважды».

ТТХ проекта Maharaja Lela (также известного как Gowind 3100):

Наконец, 28 января текущего года головной фрегат KD Maharaja Lela покинул верфь, выйдя на ходовые испытания спустя почти 10 лет после закладки. Но ещё предстоит приложить немало трудов. Основные работы сейчас идут внутри корпуса и касаются перекладки кабелей и систем вентиляции, которые были установлены неправильно или пришли в негодность за время простоя.

Местные политики упрекают Naval Group в сознательном срыве проекта, указывая, что французский судостроитель успешно выполнил контракты на поставку однотипных фрегатов Gowind 2500 Египту и ОАЭ, но повёл себя неприемлемо в отношении Малайзии, так как она настояла на постройке кораблей на своих мощностях:

Французы с самого начала самоустранились и превратили в итоге корабль в долгострой.

При этом срок ввода в эксплуатацию KD Maharaja Lela был снова сдвинут с августа на декабрь 2026 года. Параллельно ведётся постройка ещё трёх кораблей этого же проекта.