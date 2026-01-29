Войти
Рубио: гарантии Украине предусматривают отправку войск Британии и Франции

Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Такой шаг будет реализован при поддержке США, отметил американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Обсуждаемые в настоящее время гарантии безопасности Украины предусматривают отправку в эту страну воинских контингентов Великобритании и Франции, поддержку которым будут оказывать Вооруженные силы Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса он отметил, что военные возможности НАТО и вовлеченность отдельных союзников по альянсу необходимо серьезно переосмыслить. "Много говорят о гарантиях безопасности, и сейчас по этому вопросу достигнуто общее согласие в случае с Украиной. Но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем поддержку со стороны США", - сказал Рубио.

"Но на самом деле гарантия безопасности - это поддержка со стороны США. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я просто указываю на то, что без поддержки со стороны США это не будет иметь значения", - подчеркнул он. По словам госсекретаря, причиной этого является то, что отдельные государства не вкладывали достаточно средств в свои вооруженные силы на протяжении 20-30 лет. "Теперь, надеюсь, это изменится. <...> И в некоторых конкретных странах это уже изменилось", - резюмировал он. 

