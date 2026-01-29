Войти
МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

Иранская ракетная программа
Источник изображения: vpk-news.ru

МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА "Новости".

Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении "армады США" в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
