Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)

Немецкие солдаты принимают участие в международных военных учениях Большая квадрига 2024 на полигоне в Пабраде, к северу от Вильнюса, Литва, 29 мая 2024 года.

Историк Найтцель: Европа не должна недооценивать Россию

Запад не должен недооценивать военную мощь России, заявил немецкий историк Зёнке Найтцель в подкасте Bild. Без поддержки США обороноспособность Европы, в частности Германии, оставляет желать лучшего: наверстать технологическую отсталость будет крайне трудно, уверен эксперт.

Это важный вопрос, который волнует всех министров обороны, генералов и военных экспертов континента: сможет ли Европа противостоять российскому нападению?

Несмотря на то, что войска Владимира Путина на Украине продвигаются медленно и несут большие потери, известный военный историк профессор Зёнке Найтцель (Потсдамский университет) предупреждает об опасной ошибке: несмотря на все слабости, угрозу со стороны России не следует преуменьшать — в том числе и потому, что обороноспособность Европы и Германии оставляет желать лучшего.

"Моя позиция неизменна: мы не должны недооценивать Россию", — говорит Найтцель в подкасте вице-президента BILD Пауля Ронцхаймера. Он считает, что тезис о том, что русские не будут вступать в конфликт с НАТО из-за скромных успехов на Украине, "совершенно неверный, потому что мы просто не можем предсказать, как будут развиваться военные действия".

Найтцель предупреждает о "непредсказуемой динамике" и объясняет: "Как историк я говорю: то же самое можно было сказать в 1917 году о Великобритании и Франции, которые не могли продвинуться дальше против немцев. А год спустя немцы и австрийцы проиграли войну".

"Гитлер тоже вел войну на два фронта"

Военная ситуация может кардинально измениться в любой момент. А вместе с ней и угроза для нас: "Конфликт на Украине может закончиться и в этом году. Перемирием или крахом Украины — кто может это предсказать? И тогда ситуация будет совершенно иной".

Найтцель также не согласен с утверждением, что российский лидер не будет нападать на НАТО, пока его войска задействованы на Украине (Россия не планирует нападать на членов НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ). По его словам, даже во время украинского конфликта нельзя исключать возможность "ограниченного нападения" на Прибалтику, и он проводит взрывоопасное историческое сравнение: "Гитлер тоже вел войну на два фронта. Это было не очень логично, но он все равно это сделал".

Может ли Россия снова напасть?

Как обстоят дела с обороноспособностью Европы? И какова боеспособность России? В феврале 2022 года Путин отдал приказ о начале полномасштабной военной операции на Украине и начал крупнейший конфликт в Европе с 1945 года. С тех пор европейцы и русские наращивают военный потенциал. В Германии "переломный момент" ознаменовал начало крупнейшего вооружения в истории Федеративной Республики. Кремль перевел всю страну на "военную экономику".

По мнению Найтцеля, "сегодня, в январе 2026 года, главной слабостью всех европейских стран НАТО в военном отношении остается противодействие беспилотникам". "Представьте себе: атака дронов на Польшу и территорию Федеративной Республики Германия. Такая же, что и на Украине каждую ночь, — говорит профессор и называет цифру в 1000 дронов, которые запустила бы Россия. — Тогда у всех стран НАТО возникла бы огромная проблема".

"Мы потеряли несчетное количество лет"

На данный момент бундесвер не располагает ни достаточными средствами защиты, ни возможностями для крупномасштабного использования БПЛА. "Россияне ежедневно запускают в воздух 10 тысяч боевых беспилотников. Мы должны наверстать упущенное", — говорит Найтцель. По словам военного историка, обстановка только накаляется: "Мы потеряли несчетное количество лет. Потому что верили, что мировая история обходит нас стороной".

Проблема бундесвера выходит далеко за рамки дронов. В немецких вооруженных силах есть хорошо подготовленные офицеры и унтер-офицеры, а также отличные боевые пилоты. "Бундесвер, конечно, способен на многое, но основная проблема заключается в том, что это мирная армия, в которой за 70 лет сформировалась гигантская бюрократия", — говорит Найтцель и конкретизирует: "Более 50% солдат не задействованы в выполнении основной задачи".

Без США будет "действительно сложно"

Тем не менее, по словам Найтцеля, с конца 2027 года бундесвер станет заметно сильнее благодаря многомиллиардным проектам в области вооружений. Это коснется сухопутных войск, военно-воздушных сил, а также беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от них. Достаточно ли этого, чтобы сдержать или отразить российское нападение? В том числе и без помощи американцев?

Важно технологическое превосходство. Однако только США способны решать конфликты с помощью этого преимущества. "Европейские страны НАТО никогда не проводили крупных воздушных операций в одиночку. Ни в Косово, ни в Ливии, ни на Ближнем Востоке", — их всегда возглавляли американцы. Без разведывательных возможностей и средств электронной борьбы Соединенных Штатов это будет "действительно сложно".