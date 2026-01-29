Ростех: новый воздухозаборник авиадвигателя ПД-14 позволит экономить топливо

Источник изображения: topwar.ru

Новый воздухозаборник авиадвигателя ПД-14 позволит существенно экономить топливо. Эта экономия примерно составляет 1-2 процента.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

Руководитель программ ПД-8 и ПД-14 Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) Дмитрий Митин так оценил значение разработки:

В абсолютном выражении экономия составит до полумиллиона рублей за один полет.

Возможно, такой расчет экономической эффективности закономерно вызывает сомнения, так как изначальная себестоимость перелета одного пассажира получается слишком высокой. Более точные параметры новинки будут определены только после проведения испытаний.

Новый воздухозаборник полностью выполнен из композитного материала и не имеет стыка, который раньше присутствовал между алюминиевой входной кромкой и обтекателем воздухозаборного канала. Ранее из-за этого наблюдался срыв воздушного потока. Увеличивалось аэродинамическое сопротивление и, соответственно, расход горючего.

В новом изделии данный недостаток полностью отсутствует. Там нет привычного стыка, так как оно представляет собой монолитную проклеенную конструкцию из композитного материала. Это позволило существенно сократить аэродинамические потери.

Для испытаний и измерений параметров опытный образец такого воздухозаборника будет установлен на авиадвигатель летающей лаборатории на базе самолета Ил-76.