МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский с большей вероятностью уничтожит Украину, чем пойдет на компромисс по урегулированию конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

Эксперту был задан вопрос, имеют ли, по его мнению, дипломатические усилия по Украине реальные шансы на успех, особенно с учетом недавно начатых трехсторонних переговоров в Абу-Даби. "Разумеется, успех мог бы быть достигнут уже завтра на разумной основе. Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой, скорее, уничтожить Украину, чем пойти на компромисс", - сказал он.

По мнению Сакса, "Европа, которая, к сожалению, также управляется крайне некомпетентно, поддерживает политику Зеленского, катастрофичную для Украины". "[Президент США Дональд] Трамп слишком слаб и непоследователен, чтобы решить эту проблему с помощью эффективной дипломатии", - отметил экономист.