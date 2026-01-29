Войти
Лидер Сирии прибыл в Москву обсудить дальнейшее размещение баз ВС РФ

Сирийский лидер, или, как его теперь называют, президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа во второй раз прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. По некоторой информации, помимо прочего, будет обсуждаться продолжение российского присутствия на базе Хмеймим в провинции Латакия на побережье Средиземного моря.

В рамках визита аш-Шараа планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе касающихся российских военных баз в Сирии, размещения ВС РФ в юго-западных районах Арабской Республики и взаимодействия между странами в сфере экономики.

Ранее сообщалось, что российские войска по согласованию с Дамаском покинули вертолетный аэродром в Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, где в настоящее время происходят боестолкновения между сирийскими и курдскими формированиями. Войска Дамаска последовательно вытесняют из региона внезапно оставшихся без американской поддержки курдов.

По итогам переговоров в Дамаске между аш-Шараа и командующим курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюмом Абди были достигнуты договоренности о размещении подконтрольных новым властям САР формирований в городах Хасеке и Камышлы. Стороны достигли соглашения о прекращении военных действий и выводе курдских формирований из северо-восточной части Сирии.

Таким образом, очевидно, что после того, как курды из СДС оказались не нужны американцам для «борьбы с терроризмом», США с легкостью «слили» своих союзников в регионе.

