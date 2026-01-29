Луноходы для создания станции смогут развивать скорость до 5 км/ч

Концепт находится на стадии аванпроекта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Луноходы для создания лунной станции в перспективе смогут развивать скорость до 5 км в час по ровной поверхности (угол подъема до 10 градусов). Для перевозки тяжелых модулей станции аппараты будут двигаться со скоростью 400 м в час, сообщил вице-президент Санкт-Петербургского отделения Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Михаил Маленков.

"Мы планируем перевозить тяжелые грузы - модули лунной станции по 18 тонн - со скоростью 400 м в час. А для легкого варианта будет две скорости. Одна до 1 км в час будет для движения на крутые подъемы (20-27 градусов, угол естественного откоса бывает и до 32 градусов). Если мы едем по сравнительно ровной поверхности с углами подъема не больше 5-7 или 10 градусов, может быть, там будет скорость 5 км в час", - сообщил ТАСС Маленков в кулуарах Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

По его словам, особый интерес у ученых вызвала перспектива размещения станции на Массиве Малаперта, который освещается Солнцем 91% времени. Так, среди задач луноходов будет создание дороги по крутым склонам поверхности к этой точки для дальнейшего размещения лунной станции. Луноход будет автономно определять необходимую скорость в зависимости от наклона поверхности, а также наиболее оптимальную траекторию движения.

"Все это пока в инициативном порядке, <...> фактически вот это наши материалы для проектного задания", - добавил Маленков.

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация в мае 2025 гола подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне. В Роскосмосе сообщали, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.