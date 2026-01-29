Войти
В Иран прибыл российский «Опустошитель»

205
1
0
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Российские вертолеты Ми-28НЭ прибыли в Иран

Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ (по кодификации НАТО: Havoc — «Опустошитель»), поставленные Ирану, показали на фото. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии виден Ми-28НЭ в цифровом камуфляже. Подобную раскраску использовали на Ми-28НЭ, показанном на форуме «Армия-2018». Также на вертолете отсутствуют лопасти, а уязвимые места прикрыты чехлами. Это может указывать на недавнюю транспортировку. Как утверждается, машина на снимке — это один из прибывших в Иран российских вертолетов.

Ранее в январе журналист иранского агентства Tasnim опубликовал фото Ми-28НЭ в пустынном камуфляже. Это сочли намеком на прибытие вертолетов в Иран.

Ми-28Н совершил первый полет в 1996 году. Вертолет предназначен для поиска и поражения наземных и малоскоростных воздушных целей. «Опустошитель» получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров и точки для подвески различного вооружения, включая противотанковые ракеты и боеприпасы класса «воздух-воздух».

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским турбовальным двигателем ВК-650В совершил первый полет.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
2А42
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-34
Компании
Ростех
1 комментарий
№1
29.01.2026 03:45
Не    ослабился  ли Джанкойский вертолетный полк?
0
Сообщить
