Умер один из создателей Т-90

Фото: Южно-Уральский государственный университет
Фото: Южно-Уральский государственный университет.

УВЗ: Умер работавший над танком Т-90 конструктор Молодняков

Конструктор Николай Молодняков, который работал над танком Т-90, умер на 89-м году жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Молодняков 66 лет посвятил Уралвагонзаводу и Уральскому конструкторскому бюро транспортного машиностроения. Он прошел путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора.

«В качестве заместителя главного конструктора Николай Александрович внес неоценимый вклад в разработку первого российского основного боевого танка Т-90», — сообщили в концерне. Один из создателей Т-90 принимал участие в организации серийного производства нового танка.

Также конструктор активно способствовал продвижению российской техники на мировом рынке. В пресс-службе подчеркнули, что испытания Т-72С и Т-90С во многих странах под его руководством всегда проходили успешно. Это способствовало подписанию контрактов. Вклад Молоднякова в развитие российской бронетехники отмечен многочисленными наградами, званиями и государственными премиями.

В декабре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что интерес к российским Т-90 за рубежом объясняется проверкой этих машин в условиях реального боя.

