Датская компания разработала линейку патрульных кораблей

Датская компания OMT, известная, в частности, как разработчик патрульных кораблей класса "Кнут Расмуссен", представила новое семейство кораблей O1, включающее четыре различных типа кораблей: для береговой охраны (85 метров в длину), ВМС (85 и 110 метров) и для полярного флота (120 метров).

Как отмечает Naval News, общим для всех типоразмеров является модульность: большая площадка на корме оптимизирована для легкой интеграции оборудования, в том числе размещенного в стандартных контейнерах ISO. Конструкция в значительной степени независима от конкретных производителей, и заказчик может выбрать датчики, системы и вооружение по своему усмотрению.

Семейство кораблей O1 OMT

Версия для береговой охраны – 85-метровый патрульный корабль с опциональной возможностью установки артиллерийского орудия и 3D-радаром воздушного наблюдения. На борту можно разместить 11 контейнеров ISO с оборудованием для миссий.

Модификация для ВМС той же длины предполагает уменьшение количества контейнеров на три единицы, что позволяет организовать площадку для вертолета и беспилотников. Кроме того, конструкция рассчитана на установку вертикального пуска, пусковые установки противокорабельных ракет и торпедные аппараты.

В то время как 85-метровый корабль для ВМС – относительно традиционный корвет, версия длиной 110 метров – это настоящий боевой корабль с несколько уникальной философией проектирования.

"Медленнее корвета, смертоноснее фрегата", – объяснил директор по военно-морской продукции OMT Клаус Сёренсен.

По его словам, идея заключается в том, что корабль несет на борту беспилотные и пилотируемые платформы, что в целом снижает необходимость фактического преследования подозрительных объектов или перемещения для разведывательной и патрульной деятельности. Вместо этого быстроходный катер может перехватить нарушителей, а беспилотные платформы – собирать данные на удалении. Вместимость увеличена до 26 модулей ISO.

Разработка семейства кораблей – это собственная инициатива компании OMT. По словам ее представителей, степень готовности проектов отличается. Например, 85-метровая модификация для ВМС может пройти путь от подписания контракта до резки первой стали менее чем за два года. Более крупные версии проработаны лучше и могут начать строиться еще быстрее.

Среди наиболее вероятных заказчиков кораблей семейства O1 называются страны Балтии, заявившие о необходимости модернизации национальных ВМС.