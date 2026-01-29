Голландские ученые испытали напечатанный на 3D-принтере безэкипажный катер

Морской исследовательский институт Нидерландов (MARIN) провел успешные испытания на воде прототипа безэкипажного катера, напечатанного на 3D-принтере. Как отмечает Naval Today, это важный шаг к масштабируемому производству надводных дронов в рамках проекта SeaRush.

Первые испытания на воде прошли в декабре 2025 года в Рейнхавене (город Вагенинген). Всего за пять месяцев проект прошел путь от первоначальной концепции до плавающего образца.

Безэкипажный катер, напечатанный на 3D-принтере, Нидерланды Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

SeaRush – это инновационная оборонная программа, разработанная в сотрудничестве с инновационным центром MIND и интегрированная в более широкую голландскую военно-морскую экосистему.

Экспериментальный беспилотный надводный аппарат разработан в тесном сотрудничестве на всех этапах производственной цепочки. Компания IMPACD Boats, расположенная в Вудсенде, воплотила первоначальную концепцию в архитектуру корпуса, пригодного для 3D-печати, и совместно с CEAD подготовила производственный процесс. Сам корпус напечатали менее чем за неделю на голландском судостроительном заводе в Делфте. Окончательная комплектация и системная интеграция завершились в Вудсенде.

Безэкипажный катер оснащен подвесным двигателем Honda, интегрированным с интерфейсом управления, предоставленным итальянским производителем UltraFlex. Такая конфигурация позволяет дистанционно управлять двигателем, что обеспечивает возможность беспилотных операций и использования внешнего управления.

Цель проекта – ускорить проектирование, развертывание и совершенствование беспилотных надводных аппаратов. Одновременно предполагается создание экосистемы с возможностью крупносерийного производства доступных по цене надводных дронов. Роль MARIN заключается в помощи Королевскому военно-морскому флоту Нидерландов в переходе к оперативным концепциям, сочетающим традиционные платформы с экипажем и беспилотные аппараты.

Ключевой момент программы SeaRush – использование существующей голландской производственной инфраструктуры в сочетании с гибким выбором материалов и компонентов.

Передовые методы производства, включая 3D-печать, позволяют быстро создавать прототипы и сокращать производственные циклы. По мнению MARIN, такой подход укрепит инновационный потенциал Минобороны Нидерландов и его промышленных партнеров, особенно в условиях растущей геополитической напряженности в сфере безопасности.