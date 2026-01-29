«Критическое состояние парка»: Индия нашла замену топливозаправщикам Ил-78

Источник изображения: topwar.ru

Состояние парка из 6 самолётов-заправщиков Ил-78МКИ ВВС Индии оценивается как «критическое». Уровень исправности остаётся хронически низким, составляя около 49%. Это значительно ниже требуемого командованием норматива в 70%.

Причины простоя заключаются, как утверждают военные, в хроническом дефиците запчастей и сложностях с логистикой, обострившимися после 2022 года. Говорится о проблемах с сервисным обслуживанием и об устаревании радиоэлектронного оборудования (на некоторых бортах стоит техника 1980-х годов). Отмечаются технические неисправности, в частности, утечки в топливных баках и сбои в работе заправочных агрегатов при пополнении истребителей Су-30МКИ, Rafale и Tejas. Однако в качестве главной причины называется выработка ресурса: парк эксплуатируется более 20 лет после его приобретения у Узбекистана в 2003–2004 годах.

На этом фоне Индия заявила, что нашла замену устаревшим Ил-78 и планирует закупить 6 самолётов-заправщиков Boeing 767 для ВВС страны за $1 млрд. Бывшие в употреблении коммерческие самолёты (не старше 10 лет) пройдут переоборудование при поддержке израильской компании IAI.

Вместо того чтобы приобретать новую машину, такую как Airbus A330, Нью-Дели выбрал более экономичное решение. Оформление сделки ожидается после завершения переговоров о стоимости. Первая поставка запланирована на 2030 год.

Как ожидается, при эксплуатации Boeing 767 MMTT (2 двигателя) расход топлива по сравнению с Ил-78 (4 двигателя) снизится на 30-40%. Стоимость лётного часа составит $12-15 тыс. вместо $25-30 тыс. у Ил-78 (столь большой показатель вызван исчерпанием ресурса). Проводить капремонт придётся значительно реже. Экипаж сократится с 6 до 2 чел. благодаря высокой степени автоматизации Boeing 767 MMTT.