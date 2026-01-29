ВМС Индонезии намерены заказать дополнительные фрегаты класса "Эрроухед 140"

Спуск на воду головного фрегата Balaputradewa (бортовой номер "322") проекта Arrowhead 140 типа Merah Putih, строящегося для ВМС Индонезии на головном предприятии индонезийского судостроительного объединения РТ PAL по лицензии и при содействии британской группы Babcock International. Сурабая, 18.12.2025.

ЦАМТО, 28 января. Компания Babcock International Group (Babcock) заключила с властями Индонезии первое соглашение в рамках Программы морского партнерства (MPP).

Подписанное соглашение предусматривает продажу двух дополнительных лицензий на строительство фрегатов проекта "Эрроухед 140" (Arrowhead 140 – AH140).

Письмо о намерениях, в котором изложены цели Индонезии по закупкам в рамках объявленной в ноябре 2025 года Babcock и правительством Индонезии программы MPP, общая стоимость которой оценивается в 4 млрд. фунтов стерлингов, было подписано вместе с предварительным соглашением о предоставлении двух лицензий в течение ближайших нескольких месяцев.

Соглашение является продолжением программы строительства фрегатов класса "Эрроухед 140" для ВМС Индонезии, которая началась продажей двух лицензий в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, предварительный контракт на строительство двух фрегатов стоимостью 720 млн. долл. Министерство обороны Индонезии заключило с PT PAL Indonesia (Persero) в апреле 2020 года, официально он вступил в силу 24 мая 2021 года после внесения первоначальных платежей.

Представители компаний Babcock и PT PAL 16 сентября 2021 года подписали лицензионное соглашение, предусматривающее возможность строительства двух фрегатов по проекту "Эрроухед 140" (AH140) в Индонезии.

Оба фрегата, которые получили национальное обозначение "Мерах Путих" (Merah Putih), будут построены на предприятии PT PAL в Сурабае (Восточная Ява). Церемония резки стали для головного фрегата состоялась 9 декабря 2022 года, закладки киля – в августе 2023 года, а 19 декабря 2025 года он бы спущен на воду.

Резка стали для второго корабля началась 5 июня 2024 года, церемонии закладки киля состоялась 15 ноября 2024 года.

Проект "Эрроухед 140" создан на базе фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" датской компании Odense Maritime Technology (OMT). Конструкция "Эрроухед 140" также легла в основу новых фрегатов класса "Тип-31" ВМС Великобритании и "Мечник" ВМС Польши.

В версии для ВМС Индонезии фрегаты класса "Мерах Путих" будут отличаться широким использованием боевых систем турецкого производства.