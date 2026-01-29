Катарская госкомпания Barzan Holdings проинформировала о заключенных в ходе DIMDEX-2026 соглашениях

Большой ракетный катер Q 04 Barzan проекта Vita ВМС Катара, построенный британской компанией Vosper Thornycroft (ныне в составе корпорации BAE Systems) в 1990-е годы. Стандартное водоизмещение 380 тонн, длина 52 м.

ЦАМТО, 28 января. Минобороны Катара и государственная оборонная компания Barzan Holdings объявили о соглашениях, заключенных в рамках оборонной выставке DIMDEX-2026, проходившей в Дохе с 19 по 22 января.

Индонезия. Минобороны Катара 20 января объявило о подписании контрактов между Barzan Holdings и Министерством обороны Индонезии на сумму 8 млрд. катарских риалов (2,2 млрд. долл.). Представитель компании Barzan Holdings сообщил изданию Jane’s Defence Weekly, что они включают "множество компонентов для различных систем".

Республика Корея / Индонезия. Barzan Holdings 20 января объявила о подписании трехстороннего соглашения с южнокорейской компанией Poongsan и индонезийской Republikorp о создании завода по производству боеприпасов в Индонезии.

США. Американская компания General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) 19 января подписала меморандум о взаимопонимании с Barzan Holdings по разработке современного программного обеспечения для систем боевого управления. Отмечается, что меморандум предоставляет основу "для разработки программных решений, которые повышают ситуационную осведомленность на уровне театра военных действий и обеспечивают эффективную обработку, сопоставление и распространение разведывательной информации".

Вероятное сотрудничество будет включать использование системы GA-ASI для постановки задач и работы в реальном времени (STARE), менеджера задач беспилотных летательных аппаратов Metis и программного обеспечения Multi-Misson Controller (MMC) в рамках объединенного программного комплекса Quadratix.

Справочно:

Ранее, в декабре 2025 года, госсекретарь США Марко Рубио приветствовал решение Катара, окончательно утвержденное в мае 2025 года, о закупке восьми морских версий беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian компании GA-ASI в рамках сделки на сумму 2 млрд. долл.

Объединенные Арабские Эмираты. GA-ASI 20 января подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Calidus Aerospace, базирующейся в ОАЭ, по сотрудничеству в рамках совместного производства беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и систем Gambit в ОАЭ, а также систем связи, управления, командования и боевого управления. Соглашение включает возможное сотрудничество в "производстве планеров, окончательной сборке, испытаниях и проверке, а также в летных эксплуатационных испытаниях и приемке".

Это будет первый случай производства платформ General Atomics в регионе. Представитель GA-ASI Марк Бринкли сообщил Jane’s Defence Weekly, что существует возможность для локализации производства на мощностях Calidus, если будущая сделка будет крупной.

Великобритания. Barzan Holdings 21 января подписала меморандум о взаимопонимании с BAE Systems, предусматривающий сотрудничество в таких областях, как автономные системы, энергетика и противодействие беспилотным летательным аппаратам (C-UAS).

Представитель BAE Systems сообщил Jane’s Defence Weekly, что соглашение отражает региональную направленность на совместную разработку оборудования, добавив, что Barzan Holdings хочет производить продукцию для Катара, а также экспортировать ее в другие страны региона.

Турция. Компания Barzan Holdings 19 января подписала меморандум о взаимопонимании с турецкой оборонной компанией STM о местном производстве и разработке беспилотных летательных и морских систем в Катаре.

Турецкая оборонная компания MKE 19 января объявила о подписании соглашения с Barzan Holdings, предусматривающего создание совместного предприятия с Barzan Holdings, передачу Катару мощностей по производству взрывчатых веществ в рамках планируемого партнерства и продажу зенитного ракетного комплекса ближнего действия MKE Tolga вооруженным силам Катара.

Хорватия. Barzan Holdings 19 января подписала меморандум о взаимопонимании с хорватской компанией Orqa по производству БЛА. Сейчас хорватская компания производит около 280 тыс. FPV-дронов в год, удовлетворяя потребности рынка Европы. В Orqa меморандум назвали "важной вехой" на пути к увеличению производства до более чем 1 млн. дронов в год с учетом возможности локализации их производства в Катаре.

Министерство обороны Катара 20 января также объявило о соглашении между Thales и Управлением по закупкам и снабжению Вооруженных сил Катара без предоставления каких-либо дополнительных подробностей.