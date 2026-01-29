Войти
ЦАМТО

Катарская госкомпания Barzan Holdings проинформировала о заключенных в ходе DIMDEX-2026 соглашениях

198
0
0
Большой ракетный катер Q 04 Barzan проекта Vita ВМС Катара, построенный британской компанией Vosper Thornycroft (ныне в составе корпорации BAE Systems) в 1990-е годы. Стандартное водоизмещение 380 тонн, длина 52 м
Большой ракетный катер Q 04 Barzan проекта Vita ВМС Катара, построенный британской компанией Vosper Thornycroft (ныне в составе корпорации BAE Systems) в 1990-е годы. Стандартное водоизмещение 380 тонн, длина 52 м.
Источник изображения: BAE Systems

ЦАМТО, 28 января. Минобороны Катара и государственная оборонная компания Barzan Holdings объявили о соглашениях, заключенных в рамках оборонной выставке DIMDEX-2026, проходившей в Дохе с 19 по 22 января.

Индонезия. Минобороны Катара 20 января объявило о подписании контрактов между Barzan Holdings и Министерством обороны Индонезии на сумму 8 млрд. катарских риалов (2,2 млрд. долл.). Представитель компании Barzan Holdings сообщил изданию Jane’s Defence Weekly, что они включают "множество компонентов для различных систем".

Республика Корея / Индонезия. Barzan Holdings 20 января объявила о подписании трехстороннего соглашения с южнокорейской компанией Poongsan и индонезийской Republikorp о создании завода по производству боеприпасов в Индонезии.

США. Американская компания General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) 19 января подписала меморандум о взаимопонимании с Barzan Holdings по разработке современного программного обеспечения для систем боевого управления. Отмечается, что меморандум предоставляет основу "для разработки программных решений, которые повышают ситуационную осведомленность на уровне театра военных действий и обеспечивают эффективную обработку, сопоставление и распространение разведывательной информации".

Вероятное сотрудничество будет включать использование системы GA-ASI для постановки задач и работы в реальном времени (STARE), менеджера задач беспилотных летательных аппаратов Metis и программного обеспечения Multi-Misson Controller (MMC) в рамках объединенного программного комплекса Quadratix.

Справочно:

Ранее, в декабре 2025 года, госсекретарь США Марко Рубио приветствовал решение Катара, окончательно утвержденное в мае 2025 года, о закупке восьми морских версий беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian компании GA-ASI в рамках сделки на сумму 2 млрд. долл.

Объединенные Арабские Эмираты. GA-ASI 20 января подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Calidus Aerospace, базирующейся в ОАЭ, по сотрудничеству в рамках совместного производства беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и систем Gambit в ОАЭ, а также систем связи, управления, командования и боевого управления. Соглашение включает возможное сотрудничество в "производстве планеров, окончательной сборке, испытаниях и проверке, а также в летных эксплуатационных испытаниях и приемке".

Это будет первый случай производства платформ General Atomics в регионе. Представитель GA-ASI Марк Бринкли сообщил Jane’s Defence Weekly, что существует возможность для локализации производства на мощностях Calidus, если будущая сделка будет крупной.

Великобритания. Barzan Holdings 21 января подписала меморандум о взаимопонимании с BAE Systems, предусматривающий сотрудничество в таких областях, как автономные системы, энергетика и противодействие беспилотным летательным аппаратам (C-UAS).

Представитель BAE Systems сообщил Jane’s Defence Weekly, что соглашение отражает региональную направленность на совместную разработку оборудования, добавив, что Barzan Holdings хочет производить продукцию для Катара, а также экспортировать ее в другие страны региона.

Турция. Компания Barzan Holdings 19 января подписала меморандум о взаимопонимании с турецкой оборонной компанией STM о местном производстве и разработке беспилотных летательных и морских систем в Катаре.

Турецкая оборонная компания MKE 19 января объявила о подписании соглашения с Barzan Holdings, предусматривающего создание совместного предприятия с Barzan Holdings, передачу Катару мощностей по производству взрывчатых веществ в рамках планируемого партнерства и продажу зенитного ракетного комплекса ближнего действия MKE Tolga вооруженным силам Катара.

Хорватия. Barzan Holdings 19 января подписала меморандум о взаимопонимании с хорватской компанией Orqa по производству БЛА. Сейчас хорватская компания производит около 280 тыс. FPV-дронов в год, удовлетворяя потребности рынка Европы. В Orqa меморандум назвали "важной вехой" на пути к увеличению производства до более чем 1 млн. дронов в год с учетом возможности локализации их производства в Катаре.

Министерство обороны Катара 20 января также объявило о соглашении между Thales и Управлением по закупкам и снабжению Вооруженных сил Катара без предоставления каких-либо дополнительных подробностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индонезия
Катар
ОАЭ
США
Турция
Хорватия
Южная Корея
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
BAE Systems
General Atomics
Thales
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal