Войти
ТАСС

Спутники могут начать применять для мониторинга аварий на газопроводах

172
0
0
Источник изображения: © Владислав Ногай/ ТАСС

Часто из-за горизонтального положения и температурных удлинений и расширений происходит сбрасывание трубопроводов с полозьев, добавил член центральной комиссии по согласованию проектов разработки месторождений углеводородного сырья Росндер Леонид Твердохлебов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спутники дистанционного зондирования земли могут начать применять для мониторинга аварий на газопроводах и контроля сжигания попутного нефтяного газа. Об этом сообщил член центральной комиссии по согласованию проектов разработки месторождений углеводородного сырья Росндер Леонид Твердохлебов.

"Я сделал доклад на заседании секции космоса Российской академии наук. <...> Была сделана рекомендация для контроля за объемами сжигания попутного нефтяного газа или просто углеводородного газа <...> и осуществить, вернее, оснастить будущие спутники, которые будут выведены на орбиту, аппаратурой для контроля за объемами сжигания газа и контроля за мониторингом состояния магистральных трубопроводов", - рассказал Твердохлебов.

По его словам, контроль за трубопроводами с помощью спутников можно осуществлять за счет их расположения. Часто, добавил Твердохлебов, из-за их горизонтального положения и температурных удлинений и расширений происходит сбрасывание трубопроводов с полозьев, что фактически является аварийной ситуацией. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal