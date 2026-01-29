Войти
Lenta.ru

КНДР испытала сверхкрупную РСЗО

179
0
0
Фото: Reuters
Фото: Reuters.

ЦТАК: В КНДР провели испытательные стрельбы сверхкрупной РСЗО KN-25

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательные стрельбы сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе испытаний проверили эффективность обновленной РСЗО, которая на западе получила обозначение KN-25. Отмечается, что в систему внедрили новые технологии. Конструкторы увеличили мобильность РСЗО и точность ее снаряда.

В сообщении подчеркнули, что ракеты РСЗО получили помехозащищенную систему навигации и управления. Система выпустила четыре реактивных снаряда, которые поразили морские мишени на дистанции более 385 километров от стартовой позиции. Судя по фото, в КНДР испытали версию KN-25 на новом колесном шасси.

В декабре появились первые фото 600-миллиметровых РСЗО КНДР на четырехосном колесном шасси. Машина с бронированной кабиной может нести пять ракет. Первая версия РСЗО базировалась на гусеничном шасси.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal