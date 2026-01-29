ОАК: контракт РФ и Индии по Су-57Э находится на стадии технических консультаций

ЦАМТО, 28 января. Контракт с Индией по истребителю пятого поколения Су-57Э находится на продвинутой стадии технических консультаций, заявил глава ОАК Вадим Бадеха.

"Сегодня мы находимся на продвинутой стадии технических консультаций по этому контракту. Такого рода контракты определяют траекторию нашего сотрудничества на несколько десятилетий вперед. Мы обсуждаем, в том числе, производство самолета Су-57Э в Индии на мощностях, которые сегодня задействованы в производстве самолета Су-30МКИ, максимальное использование индийской промышленности, индийских систем в этом самолете", – цитирует "РИА Новости" главу ОАК.

Как напоминает агентство, ранее генеральный директор госкомпании "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что компания предлагает Нью-Дели поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57Э, а также организацию их лицензионного производства в Индии и содействие в разработке собственных самолетов такого уровня.

Истребитель Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.