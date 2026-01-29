Войти
Рывок на гиперзвук: Минобороны ФРГ готовит запуск многоразового аппарата HYTEV

На Западе в последние годы ведутся работы по созданию гиперзвуковых двигателей для самолётов. Так, при финансировании Минобороны США и Британии компания Reaction Engines реализовывала соответствующую программу, получившую обозначение SABRE, но в 2024 году она обанкротилась.

ВВС США в 2020 году поручили компании Hermeus аналогичный проект. В мае 2025 года состоялся первый полёт демонстратора Quarterhorse Mk 1 (достиг скорости около 240 км/ч), созданного для отработки технологий будущего пассажирского лайнера Halcyon. За ним должны последовать Mk 2 (с задачей развить скорость до 2,5 Мах) и Mk 3 (5 Мах).

Французская аэрокосмическая лаборатория ONERA реализует проект создания гиперзвукового боевого самолёта Espadon, рендер которого был представлен в 2023 году. С тех пор информации о проекте практически не поступало.

Минобороны ФРГ в 2021 году заключило скромный контракт на €250 тыс. с компанией Polaris Raumflugzeuge для оценки возможностей создания космоплана для разведывательных миссий в рамках программы «быстро развёртываемой разведывательной системы» (RDRS). На днях подрядчик заявил, что военное ведомство законтрактовало «производство и эксплуатацию многоразового, горизонтально запускаемого гиперзвукового аппарата».

Двигатели, разработанные Polaris Raumflugzeuge:

Как заявили в компании, габариты системы HYTEV («гиперзвуковой аппарат для испытаний и экспериментов», то есть демонстратор технологий) сопоставимы с размерами и взлётной массой истребителя, пообещав, что она будет готова в скором времени:

HYTEV будет введён в эксплуатацию к концу 2027 года.

Многоразовый одноступенчатый HYTEV оснащён двумя турбовентиляторными двигателями (используются для взлёта с ВПП, набора высоты и возвращения на базу) и ракетным двигателем Aerospike AS-1 (клиновоздушного типа, сохраняет высокую эффективность на всех высотах от земли до границы космоса), который работает на жидком кислороде и керосине/биометане и должен обеспечить рывок на гиперзвук (выше 5 Мах).

Насколько нам известно, ни один контракт на аналогичную систему никогда не заключался ни с одной организацией в Европе или даже в мире. Мы в восторге от этого захватывающего и весьма амбициозного проекта.

Полноценный серийный многоразовый космоплан AURORA от Polaris (который сможет выводить спутники или выполнять боевые задачи) ожидается позже – ориентировочно к 2030 году.

