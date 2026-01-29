НАСА оценило сотрудничество с «Роскосмосом»

РИА Новости: НАСА заявило о бесперебойном сотрудничестве с «Роскосмосом»

НАСА заявило о бесперебойном сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос» по связанным с Международной космической станцией (МКС) вопросам. Такую оценку РИА Новости привели в американском космическом агентстве.

«Сотрудничество по МКС продолжается бесперебойно, как это было на протяжении всего периода постоянного присутствия наших совместных экипажей в течение более 25 лет», — заявили в НАСА.

Ранее журнал Scientific American заметил, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление МКС российской стороне: командир МКС от НАСА астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, поскольку одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация.

В декабре Кудь-Сверчков заявил, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» начал работу на МКС.