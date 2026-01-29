Войти
ИноСМИ

США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)

231
1
0
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Источник изображения: © REUTERS / Jonathan Ernst

The Times: Киев должен уступить Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США

Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, если Зеленский уступит России Донбасс, пишет The Times со ссылкой на западных экспертов. Украинские чиновники жалуются, что США оттягивают подписание документа и препятствуют мирному соглашению, но Белый дом эти обвинения отрицает.

Джордж Гриллз (George Grylls), Оливер Муди (Oliver Moody)

Американцы отрицают, что препятствуют мирному соглашению после трехсторонних переговоров с Россией и Украиной в ОАЭ.

Утверждается, будто Белый дом заявил Украине, что США предоставят гарантии безопасности лишь в том случае, если Киев уступит Донбасс.

На прошлой неделе украинские, американские и российские переговорщики провели первую трехстороннюю встречу по мирному урегулированию в Объединенных Арабских Эмиратах.

В последние дни Россия активизировала авиаудары, в результате чего на значительной части территории Украины отключено электроснабжение, и население по всей стране замерзает в морозы.

Теперь же Белый дом поставил Владимира Зеленского перед условием: чтобы подписать документы о гарантиях безопасности США, он должен договориться с Россией о сдаче Донбасса, сообщает газета Financial Times.

Один украинский чиновник пожаловался, что текст гарантий безопасности согласован, однако США по-прежнему не желают его подписывать. "Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности", — сказал чиновник.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила Financial Times: "Это абсолютная ложь: единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить стороны в работе над мирным соглашением. Жаль, что Financial Times позволяет анонимным злоумышленникам лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который продвигается весьма успешно после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в минувшие выходные в Абу-Даби".

Один из главных переговорщиков Кремля Кирилл Дмитриев подтвердил условие России, что исход мирных переговоров зависит от ухода Киева с Донбасса.

Если Зеленский уступит Донбасс России, тем самым он добровольно отдаст территорию, которую президенту Путину не удалось освободить за 12 лет конфликта.

Российские войска впервые появились на востоке Украины после Майдана в 2014 году под видом прокремлевских сепаратистов, получивших название "зеленые человечки" (в Кремле неоднократно заявляли об отсутствии в тот период регулярных российских войск на бывшем востоке Украины, где начался вооруженный конфликт с участием исключительно местных ополченческих формирований — прим. ИноСМИ).

Россия освободила почти всю ЛНР и порядка 70% ДНР. Оставшиеся 30% составляют одни из наиболее укрепленных рубежей Украины — так называемый "пояс крепостей", куда входят города Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка.

Отвод войск с этих рубежей сделает другие районы Украины уязвимыми для дальнейших атак России. США предложили превратить эти разрушенные районы в "свободную экономическую зону".

Советник одного европейского правительства сообщил The Times, что Киев уже некоторое время опасается, что Трамп мог пообещать Путину Донбасс на встрече на Аляске в прошлом августе. Однако он допустил, что это лишь разыгравшаяся у украинцев паранойя.

Эксперт по национальной безопасности из Центра изучения президентства и Конгресса в Вашингтоне Джошуа Хумински заявил, что Трамп не хочет брать на себя обязательств по гарантиям безопасности, не получив сперва искомого.

"Он не хочет действовать первым и исполнять желания Украины, не будучи уверенным, что сам получит то, чего добивается, — уступок, необходимых для переговоров с Россией, — объяснил Хумински. — По мнению Белого дома, эти территории все равно утрачены. Украина не сможет вернуть их без значительной поддержки, а ее не предвидится, или же не решив свои обострившиеся кадровые проблемы".

Во вторник Зеленский, еврей по национальности, в День памяти жертв Холокоста посетил Бабий Яр — овраг в Киеве, где в 1941 году подразделения СС и немецкой полиции уничтожили 33 771 еврея. Путин называет правительство Зеленского "неонацистским режимом".

Украинский лидер твитнул: "Это наглядный урок истории: когда ненависть к одному народу не прекращается, другие не могут оставаться равнодушными или бездействовать. Агрессия и безразличие к человеческой жизни и жизни целых народов не могут взять верх, и их защита жизни должна быть обязанностью не только храбрецов, но и всего человечества. Сегодня мир чтит память жертв Холокоста — миллионов невинных детей, женщин и мужчин. Миллионы евреев были убиты нацистами. Увы, этой катастрофе во многом способствовало безразличие окружающих. И все же в итоге мир объединился, чтобы победить нацистов и победить это зло".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
ОАЭ
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
1 комментарий
№1
29.01.2026 03:31
Зеленский потрафляет  амбициям малых государств таких как Израиль,Азербайджан и др. противодействуя  России в зоне СВО.У этих государств статус обиженных еще  и  в свое время Советской диктатуры.При определенных управлениях капиталлами  можно вырастить  маленьких   диктаторов и настроить их  игру  в пользу  заокеанских партнеров.Это и есть эффект  сионизма или еврейской  диктатуры основанной на мести обиженной нации.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal