The Times: Киев должен уступить Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США

Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, если Зеленский уступит России Донбасс, пишет The Times со ссылкой на западных экспертов. Украинские чиновники жалуются, что США оттягивают подписание документа и препятствуют мирному соглашению, но Белый дом эти обвинения отрицает.

Джордж Гриллз (George Grylls), Оливер Муди (Oliver Moody)

Американцы отрицают, что препятствуют мирному соглашению после трехсторонних переговоров с Россией и Украиной в ОАЭ.

Утверждается, будто Белый дом заявил Украине, что США предоставят гарантии безопасности лишь в том случае, если Киев уступит Донбасс.

На прошлой неделе украинские, американские и российские переговорщики провели первую трехстороннюю встречу по мирному урегулированию в Объединенных Арабских Эмиратах.

В последние дни Россия активизировала авиаудары, в результате чего на значительной части территории Украины отключено электроснабжение, и население по всей стране замерзает в морозы.

Теперь же Белый дом поставил Владимира Зеленского перед условием: чтобы подписать документы о гарантиях безопасности США, он должен договориться с Россией о сдаче Донбасса, сообщает газета Financial Times.

Один украинский чиновник пожаловался, что текст гарантий безопасности согласован, однако США по-прежнему не желают его подписывать. "Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности", — сказал чиновник.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила Financial Times: "Это абсолютная ложь: единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить стороны в работе над мирным соглашением. Жаль, что Financial Times позволяет анонимным злоумышленникам лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который продвигается весьма успешно после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в минувшие выходные в Абу-Даби".

Один из главных переговорщиков Кремля Кирилл Дмитриев подтвердил условие России, что исход мирных переговоров зависит от ухода Киева с Донбасса.

Если Зеленский уступит Донбасс России, тем самым он добровольно отдаст территорию, которую президенту Путину не удалось освободить за 12 лет конфликта.

Российские войска впервые появились на востоке Украины после Майдана в 2014 году под видом прокремлевских сепаратистов, получивших название "зеленые человечки" (в Кремле неоднократно заявляли об отсутствии в тот период регулярных российских войск на бывшем востоке Украины, где начался вооруженный конфликт с участием исключительно местных ополченческих формирований — прим. ИноСМИ).

Россия освободила почти всю ЛНР и порядка 70% ДНР. Оставшиеся 30% составляют одни из наиболее укрепленных рубежей Украины — так называемый "пояс крепостей", куда входят города Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка.

Отвод войск с этих рубежей сделает другие районы Украины уязвимыми для дальнейших атак России. США предложили превратить эти разрушенные районы в "свободную экономическую зону".

Советник одного европейского правительства сообщил The Times, что Киев уже некоторое время опасается, что Трамп мог пообещать Путину Донбасс на встрече на Аляске в прошлом августе. Однако он допустил, что это лишь разыгравшаяся у украинцев паранойя.

Эксперт по национальной безопасности из Центра изучения президентства и Конгресса в Вашингтоне Джошуа Хумински заявил, что Трамп не хочет брать на себя обязательств по гарантиям безопасности, не получив сперва искомого.

"Он не хочет действовать первым и исполнять желания Украины, не будучи уверенным, что сам получит то, чего добивается, — уступок, необходимых для переговоров с Россией, — объяснил Хумински. — По мнению Белого дома, эти территории все равно утрачены. Украина не сможет вернуть их без значительной поддержки, а ее не предвидится, или же не решив свои обострившиеся кадровые проблемы".

Во вторник Зеленский, еврей по национальности, в День памяти жертв Холокоста посетил Бабий Яр — овраг в Киеве, где в 1941 году подразделения СС и немецкой полиции уничтожили 33 771 еврея. Путин называет правительство Зеленского "неонацистским режимом".

Украинский лидер твитнул: "Это наглядный урок истории: когда ненависть к одному народу не прекращается, другие не могут оставаться равнодушными или бездействовать. Агрессия и безразличие к человеческой жизни и жизни целых народов не могут взять верх, и их защита жизни должна быть обязанностью не только храбрецов, но и всего человечества. Сегодня мир чтит память жертв Холокоста — миллионов невинных детей, женщин и мужчин. Миллионы евреев были убиты нацистами. Увы, этой катастрофе во многом способствовало безразличие окружающих. И все же в итоге мир объединился, чтобы победить нацистов и победить это зло".