ЦАМТО

MBDA поставит барражирующие боеприпасы OWE ВС Франции

172
0
0
Модель нового барражирующего боеприпаса MBDA Akeron RCН 170
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 28 января. Компания MBDA 22 января сообщила, что Генеральная дирекция вооружений министерства ВС Франция (DGA) поручила ей разработку и производство нового одноразового ударного БЛА/барражирующего боеприпаса (One Way Effector - OWE).

DGA одобрила разработку и создание компанией MBDA барражирующего боеприпаса OWE в качестве универсального недорогого решения для поражения объектов противника на большой дальности.

Стоимость контракта не разглашается. Также не указаны сроки завершения разработки и принятия аппарата на вооружение.

Сообщение о присуждении заказа появилось примерно через семь месяцев после того, как MBDA впервые представила разработанный совместно с выступавшей партнером Aviation Design новый барражирующий боеприпас OWE на Парижском авиасалоне в июне 2025 года.

Как сообщало издание Jane's Defence Weekly, продемонстрированный на Парижском авиасалоне аппарат OWE представляет собой реактивный боеприпас с дельтовидным крылом. Он предназначен для поражения важных стационарных целей в глубине обороны противника.

Максимальный взлетный вес боеприпаса – около 100 кг, размах крыла – 3 м, длина – 3 м. Он может нести боевую часть массой 40 кг. Дальность полета аппарата составляет около 500 км, максимальная скорость – 400 км/ч. OWE сможет применяться в сложной помеховой обстановке, благодаря комбинированной системе навигации на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) с защитой от помех и инерциального измерительного блока.

Как и другие аналогичные системы вооружения, находящиеся в разработке, OWE разработан с учетом опыта ведения боевых действий на Украине. По словам представителя MBDA, он соответствует требованиям ВС Франции к недорогому боеприпасу, который может производиться в больших количествах. Компания уже ведет переговоры с неназванным автомобильным производителем во Франции о выпуске до 1000 боеприпасов в месяц.

Страны
Украина
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
