ТАСС

Второй этап создания полупроводников в космосе планируется в 2026 году

Алексей Зубрицкий/ ТАСС
Алексей Зубрицкий/ ТАСС.
Алексей Зубрицкий/ ТАСС

Летный образец первой российской установки для выращивания кристаллов отрпвили на МКС осенью 2025 года

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Второй этап эксперимента по выращиванию полупроводников в космосе с помощью разработанной в Новосибирске установки планируется в 2026 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

Осенью 2025 года летный образец первой российской установки для выращивания полупроводников в космосе прошел все испытания и отправился на Международную космическую станцию (МКС). В октябре в Роскосмосе сообщили, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий впервые в истории вырастили в открытом космосе идеальные структуры кристаллов.

"Второй этап предполагается как раз в нынешнем 2026 году, снова запустят, будет уже детализация эксперимента", - сказал Пармон, добавив, что сейчас ученые анализируют образцы кристаллов, полученные в космосе.

Ученый пояснил, что в целом полупроводники в космосе выращивают с конца 1990-х годов. Эксперимент, который провели на МКС благодаря российской установке, исследовал условия космического вакуума, который позволяет делать поверхность полупроводника без примесей кислорода и углерода.

Как сообщали ранее в Институте физики полупроводников СО РАН, где и создали установку, во время создания кристалла атомарно-тонкие слои "укладываются" друг на друга в сверхвысоком вакууме так, чтобы он обладал нужными свойствами - например, улавливал или излучал свет в определенном диапазоне или выдерживал высокое электрическое напряжение, при котором у менее "выносливых" материалов происходит пробой. Земные установки - крупногабаритные, дорогостоящие, сложные в производстве. Новосибирский институт - одна из немногих организаций в России, владеющих компетенциями для изготовления подобного оборудования. 

Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
