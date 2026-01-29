Четыре годовых объёма производства: ВСУ закупили зенитные комплексы IRIS-T SLM

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ приобрела 18 дополнительных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM производства компании Diehl Defence (ФРГ) для усиления ПВО в целях противодействия воздушным атакам ВС РФ. Данная закупка была одобрена немецкими промышленниками и получила «международные механизмы поддержки», то есть сделка будет финансироваться за счёт европейских стран.

IRIS-T SLM – это современный ЗРК средней дальности, включающий в себя радар с АФАР TRML-4D, способный обнаруживать на расстоянии до 250 км до 1500 целей и перехватывать высокоманёвренными ЗУР с ИК-наведением (развивающими до 3 Мах) авиацию, ракеты и БПЛА на дистанции до 40 км и на высоте до 20 км. Позволяет вести обстрел на 360° без разворота ПУ. Утверждается о высокой устойчивости к средствам РЭП.

ЗУР управляется по радиоканалу от РЛС только в начале маршрута, затем её ГСН захватывает тепловой след цели. Утверждается, это позволяет комплексу эффективно сбивать крылатые ракеты, летящие на сверхмалых высотах.

ВСУ стали первым оператором IRIS-T SLM, который был поставлен на боевое дежурство в октябре 2022 года. Всего, согласно официальным данным, они должны были получить не менее 12 комплексов этой модели.

Как ранее сообщалось, производитель собирается в 2026 году изготовить 10 ЗРК IRIS-T SLS и SLM. По мнению аналитиков, из этого числа 4 ЗРК относятся к модели SLM. То есть при таком годовом объёме выпуска ВСУ будут получать заказанные 18 комплексов четыре года. Если производитель не расширит производство.