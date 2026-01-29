Войти
Военное обозрение

Четыре годовых объёма производства: ВСУ закупили зенитные комплексы IRIS-T SLM

181
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ приобрела 18 дополнительных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM производства компании Diehl Defence (ФРГ) для усиления ПВО в целях противодействия воздушным атакам ВС РФ. Данная закупка была одобрена немецкими промышленниками и получила «международные механизмы поддержки», то есть сделка будет финансироваться за счёт европейских стран.

IRIS-T SLM – это современный ЗРК средней дальности, включающий в себя радар с АФАР TRML-4D, способный обнаруживать на расстоянии до 250 км до 1500 целей и перехватывать высокоманёвренными ЗУР с ИК-наведением (развивающими до 3 Мах) авиацию, ракеты и БПЛА на дистанции до 40 км и на высоте до 20 км. Позволяет вести обстрел на 360° без разворота ПУ. Утверждается о высокой устойчивости к средствам РЭП.

ЗУР управляется по радиоканалу от РЛС только в начале маршрута, затем её ГСН захватывает тепловой след цели. Утверждается, это позволяет комплексу эффективно сбивать крылатые ракеты, летящие на сверхмалых высотах.

Комплекс IRIS-T SLM (РЛС, КП, ПУ):

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ стали первым оператором IRIS-T SLM, который был поставлен на боевое дежурство в октябре 2022 года. Всего, согласно официальным данным, они должны были получить не менее 12 комплексов этой модели.

Как ранее сообщалось, производитель собирается в 2026 году изготовить 10 ЗРК IRIS-T SLS и SLM. По мнению аналитиков, из этого числа 4 ЗРК относятся к модели SLM. То есть при таком годовом объёме выпуска ВСУ будут получать заказанные 18 комплексов четыре года. Если производитель не расширит производство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
SLS
АФАР
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal